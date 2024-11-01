Місячний посівний календар на 2025 рік: всі сприятливі і несприятливі дні для городників

Кожен городник знає, що фази Місяця впливають на зростання рослин, а тому за допомогою посівного календаря можна досягти високого урожаю.

Місячний посівний календар на січень 2025 року

Молодик — 1-5 січня;

Повня — 17 січня;

Зростальний Місяць — 6-16 і 18-31 січня.

Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в січні 2025 року:

сприятливі — 8-10, 22-23 січня;

— 8-10, 22-23 січня; несприятливі — 1-3, 17, 30-31 січня;

— 1-3, 17, 30-31 січня; нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.

Місячний посівний календар на лютий 2025 року

Молодик — 1-3 лютого;

Повня — 15 лютого;

Зростальний Місяць — 4-15, 17-28 лютого.

Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в лютому 2025 року:

сприятливі — 5-7, 20-22 лютого;

— 5-7, 20-22 лютого; несприятливі — 1-2, 16, 27-28 лютого;

— 1-2, 16, 27-28 лютого; нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.

Місячний посівний календар на березень 2025 року

Молодик — 1-2 березня;

Повня — 16 березня;

Зростальний Місяць — 3-15, 17-31 березня.

Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в березні 2025 року:

сприятливі — 5-7, 19-21 березня;

— 5-7, 19-21 березня; несприятливі — 1-2, 16, 30-31 березня;

— 1-2, 16, 30-31 березня; нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.

Місячний посівний календар на квітень 2025 року

Молодик — 1 квітня;

Повня — 15 квітня;

Зростальний Місяць — 2-14, 16-30 квітня.

Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в квітні 2025 року:

сприятливі — 3-5, 18-20 квітня;

— 3-5, 18-20 квітня; несприятливі — 1, 15, 29-30 квітня;

— 1, 15, 29-30 квітня; нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.

Місячний посівний календар на травень 2025 року

Молодик — 1 травня;

Повня — 14 травня;

Зростальний Місяць — 2-13, 15-31 травня.

Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в травні 2025 року:

сприятливі — 4-6, 17-19 травня;

— 4-6, 17-19 травня; несприятливі — 1, 14, 30-31 травня;

— 1, 14, 30-31 травня; нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.

Місячний посівний календар на червень 2025 року

Молодик — 1 червня;

Повня — 14 червня;

Зростальний Місяць — 2-13, 15-30 червня.

Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в червні 2025 року:

сприятливі — 3-5, 17-19 червня;

— 3-5, 17-19 червня; несприятливі — 1, 14, 29-30 червня;

— 1, 14, 29-30 червня; нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.

Місячний посівний календар на липень 2025 року

Повний посівний календар на 2025 рік за місяцями / Фото: Фото з відкритих джерел

Молодик — 1 липня;

Повня — 13 липня;

Зростальний Місяць — 2-12, 14-31 липня.

Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в липні 2025 року:

сприятливі — 4-6, 16-18 липня;

— 4-6, 16-18 липня; несприятливі — 1, 13, 30-31 липня;

— 1, 13, 30-31 липня; нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.

Місячний посівний календар на серпень 2025 року

Молодик — 1-2 серпня;

Повня — 11 серпня;

Зростальний Місяць — 3-10, 12-31 серпня.

Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в серпні 2025 року:

сприятливі — 5-7, 15-17 серпня;

— 5-7, 15-17 серпня; несприятливі — 1-2, 11, 29-31 серпня;

— 1-2, 11, 29-31 серпня; нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.

Місячний посівний календар на вересень 2025 року

Молодик — 1 вересня;

Повня — 10 вересня;

Зростальний Місяць — 2-9, 11-30 вересня.

Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в вересні 2025 року:

сприятливі — 3-5, 13-15 вересня;

— 3-5, 13-15 вересня; несприятливі — 1, 10, 28-30 вересня;

— 1, 10, 28-30 вересня; нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.

Місячний посівний календар на жовтень 2025 року

Молодик — 1 жовтня;

Повня — 9 жовтня;

Зростальний Місяць — 2-8, 10-31 жовтня.

Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в жовтні 2025 року:

сприятливі — 4-6, 12-14 жовтня;

— 4-6, 12-14 жовтня; несприятливі — 1, 9, 29-31 жовтня;

— 1, 9, 29-31 жовтня; нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.

Місячний посівний календар на листопад 2025 року

Молодик — 1 листопада;

Повня — 8 листопада;

Зростальний Місяць — 2-7, 9-30 листопада.

Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в листопада 2025 року:

сприятливі — 3-5, 11-13 листопада;

— 3-5, 11-13 листопада; несприятливі — 1, 8 28-30 листопада;

— 1, 8 28-30 листопада; нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.

Місячний посівний календар на грудень 2025 року

Молодик — 1 грудня;

Повня — 7 грудня;

Зростальний Місяць — 2-6, 8-31 грудня.

Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в грудні 2025 року:

сприятливі — 3-5, 10-12 грудня;

— 3-5, 10-12 грудня; несприятливі — 1, 7 29-31 грудня;

— 1, 7 29-31 грудня; нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.

Читайте також: