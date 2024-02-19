Місячний посівний календар на березень 2024: коли садити городину для кращого врожаю

Сприятливі дні за місячним календарем для городніх та садових робіт у березні 2024 року

Багато українців намагаються виростити овочі, зелень на городі. Особливо це актуально під час війни та зростання цін. Наприкінці зими потрібно розпочати підготовчі роботи, а в березні можна вже садити та сіяти.

При садінні варто орієнтуватися не лише на погоду, а й на місячний календар. Розуміння місячних фаз має важливе значення, тому що гравітаційне тяжіння Місяця впливає на вміст вологи в ґрунті та зростання рослин.

Сприятливі та не сприятливі дні для посіву у березні 2024 року

Сприятливі дні у березні - 1, 5-7, 12-13, 15-16, 18-21, 23-25, 27-29.

Несприятливі дні - 8-9, 14 березня.

Нейтральні дні за місячним календарем - 2-4, 10-11, 17, 22, 26, 30-31 березня.

До середини березня у сприятливі дні бажано посіяти редиску, редьку, цибулю на зелень, однорічні, багаторічні та бульбові квіти. Можна садити цибулю, часник, хрін, всі види капусти, картоплю та топінамбур, квасолю, боби. Можна пересаджувати та пікірувати рослини.

12 та 13 березня будуть сприятливими для помідорів, огірків, перцю, баклажанів, кабачків, гарбузів, редьки та зелені на салати. 15-16 березня можна садити цибулю, часник, хрін, спаржу, картоплю, полуницю та суниці, квасолю та горох, моркву та буряк.

В третій декаді березня можна садити розсаду помідорів та огірків, перець, капусту, баклажани, кабачки, моркву, ріпу та селеру.

Сприятливий період для висадки картоплі та топінамбура, моркви та селери.

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