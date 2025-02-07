Місячний посівний календар на березень 2025 року: настав час зайнятися городом

Дізнайтеся сприятливі дні в місячному посівному календарі на березень 2025 року. Коли садити овочі, фрукти і квіти.

Березень — це пора пробудження весни, коли дні стають довшими й теплішими. Саме в цей час активізуються роботи в саду та на городі. Місячний посівний календар на березень 2025 року підкаже, в які дні найкраще висаджувати рослини.

Які фази Місяця в березні 2025 року

Спадний Місяць – 15-28 березня;

– 15-28 березня; Новий Місяць – 29 березня;

– 29 березня; Зростальний Місяць – 1-13, 30-31 березня;

– 1-13, 30-31 березня; Повня – 14 березня.

Несприятливі дні за посівним календарем у березні 2025 року

У березні 2025 року невдалі дні для посадки припадають на 1-2, 16, 30-31 числа. У ці дати краще утриматися від висаджування рослин, адже це може негативно позначитися на врожаї.

Місячний посівний календар на березень 2025 року: сприятливі дні для висаджування різних культур

Це час для висаджування розсади овочів, зелені, а також підготовки ягідних та квіткових рослин:

3-7, 19-21 березня – капуста рання, петрушка, редиска, кріп, рукола, шпинат, коріандр;

5-7 березня – цибуля, селера, м'ята, базилік, меліса;

10-15 березня – баклажани, перець, томати, капуста білокачанна;

19-21 березня – морква, буряк, картопля в теплицях;

3-7, 19-21 березня – однорічні квіти;

10-15 березня – багаторічні квіти;

17-21 березня – кімнатні квіти.

Не варто забувати про дерева та кущі, які також потребують догляду. Найкращий час для цього – кінець березня, коли настають сприятливі дні.

У так звані нейтральні періоди варто зайнятися ґрунтом: підготувати його до посіву, удобрити та покращити структуру. Адже саме якість ґрунту значною мірою впливає на ріст і розвиток рослин.

Оскільки у березні ще може бути прохолодно для відкритої висадки, багато садівників використовують парники, де висівають розсаду та квіти.

Багато хто орієнтується на місячний календар і дотримується рекомендацій відповідно до фаз Місяця, щоб отримати кращий урожай.

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