Місячний посівний календар на червень 2024 року: сприятливі і несприятливі дати на початку літа

Дізнайтеся сприятливі для цього дні в місячному посівному календарі на червень 2024 року. Він допоможе максимально ефективно використовувати час у городі і саду.

Місячний посівний календар на червень 2024 року допоможе любителям городництва і садівництва більш ретельно планувати свої роботи і отримати великий урожай.

Місячний календар на червень 2024 року: сприятливі та несприятливі дні

Враховуючи фази Місяця, для робіт в саду і на городі в червні 2024 року найкраще підійдуть: 1-3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 27, 29 та 30 число. Використовуйте їх для висаджування, сапання, поливання, мульчування, обрізання тощо.

У ось зовсім несприятливими для городно-польових та садових робіт будуть числа: 4, 8. 13, 17, 18, 26 червня. Краще приділіть цей час своїм іншим справам.

Місячний посівний календар на червень 2024 року на кожен день

1-3,19-20,24,20-30 — в ці числа найкраще садити і займатися зеленню, салатом, огірками, томатами, баклажанами, солодким перцем, кабачками, патисонами, гарбузами. Також цей період підходить для висаджування, висівання та доглядом за домашніми і садомими квітами, кущами, деревами.

5,6,10,11,14,15,27 — найкращий час для того, аби займатися редисом, редькою, дайконом, буряком, морквою, цибуля, горохом, бобовими та квасолею. Також садіть кореневі петрушку і селеру.

1-3, 9, 10-12, 24-25, 30 — цей період, за словами садівників, найкраще підходить для капусти цвітної і білоголової.

Читайте також: