Місячний посівний календар на грудень 2023 року: чи можна чимось зайнятися в саду і на городі

Взимку приходить час попрощатися з садом та городом до весни. Але є деякі справи, якими можна ще займатися. Дізнайтеся сприятливі для цього дні в місячному посівному календарі на грудень 2023 року.

Хоча це вже календарна зима, однак роботи в саду та городі все ще вистачає.

Місячний календар на грудень 2023 року: коли яка фаза Місяця

Щоб все встигнути зробити, слід дізнатися, в якій фазі буде Місяць у грудні 2023 року. На основі цього можна займатися городніми та садовими справами:

зростальний — 14-26 грудня;

повня — 27 грудня;

щербатий — 1-12 та 28-31 грудня;

молодик — 13 грудня.

Посівний календар на грудень 2023 року: сприятливі й несприятливі дні

Місячний посівний календар на грудень 2023 року допоможе визначитися зі сприятливими та несприятливими днями для роботи в саду й на городі (червоний колір — несприятливі, зелений — сприятливі):

Посівний календар у грудні 2023 року / Фото: ТСН.ua

Якщо ви збираєтесь висаджувати озимі часник і цибулю, варто заздалегідь підібрати сприятливі для цього дні:

зелень — 18, 19, 21, 28, 29 грудня;

— 18, 19, 21, 28, 29 грудня; цибуля — 6, 10, 14, 15, 23, 24, 27, 28, 29 грудня;

— 6, 10, 14, 15, 23, 24, 27, 28, 29 грудня; квіти — 6, 7, 25, 26 грудня;

— 6, 7, 25, 26 грудня; редька дайкон, редиска — 6, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 28, 29 грудня.

Також у саду і на городі можна проводити деякі важливі роботи. Зокрема, ремонтувати, обробляти та розбирати теплиці чи парники краще 7−9, 25, 26 грудня. Можете захистити сад від гризунів 16, 17, 27 грудня, а корчуванням зайнятися 12, 16, 16, 21, 22, 27. Також не забувайте про консервування. Згідно з місячним календарем краще його проводити 1−17, 23−31 грудня, а ось квашення та засолювання — 14, 15, 23−26 грудня.

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