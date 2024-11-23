Місячний посівний календар на грудень 2024 року: сприятливі й несприятливі дні

Дізнайтеся сприятливі дні в місячному посівному календарі на грудень 2024 року.

Які фази Місяця в грудень 2024 року

Спадний Місяць – 16-31 грудня;

– 16-31 грудня; Новий Місяць – 1 грудня;

– 1 грудня; Зростальний Місяць зростає – 2-14 грудня;

– 2-14 грудня; Повня – 15 грудня.

Які дні сприятливі для висадження за посівним календарем на грудень 2024 року

Найсприятливішими датами для роботи в саду та на городі в останньому місяці 2024 року будуть такі дні – 3-4, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 23-29 грудня.

Несприятливі дні за посівним календарем у грудні 2024 року

Не рекомендується займатися будь-якими важливими справами на городі і в садку у такі дні – 1, 2, 5-7, 15, 30, 31 грудня.

Фахівці рекомендують в ці дати підготувати насіння до ранніх висаджувань навесні, укрити від морозу найчутливіші рослини, провести аналіз цьогорічного урожаю чи перевірити садовий інвентар.

Що та коли сіяти в грудні 2024 року: за днями

Якщо ви хочете висіяти чи висадити деякі культури наприкінці осені, робіть це в такі дні:

17-24 грудня – морква, картопля і буряк;

17-24 грудня – ріпчаста цибуля і часник;

3-10 грудня – перець, томати й баклажани;

3-10 грудня – гарбузи, кабачки, патисони й огірки;

3-10 грудня – капуста;

17-24 грудня – кріп, петрушка, шпинат і різні салати.

В останній місяць року буде й кілька хороших днів для висаджування ягід і фруктів, і це 3-10 грудня.

А ось вдалими днями для того, щоб сіяти або садити декоративні рослини, будуть: 3-4, 7-14 грудня для багаторічних та однорічних, а також кімнатних, а для бульбових і цибулинних – 16-17, 20-23 грудня.

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