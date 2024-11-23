Місячний посівний календар на грудень 2024 року: сприятливі й несприятливі дні

Дізнайтеся сприятливі дні в місячному посівному календарі на грудень 2024 року.
Які фази Місяця в грудень 2024 року
- Спадний Місяць – 16-31 грудня;
- Новий Місяць – 1 грудня;
- Зростальний Місяць зростає – 2-14 грудня;
- Повня – 15 грудня.
Які дні сприятливі для висадження за посівним календарем на грудень 2024 року
Найсприятливішими датами для роботи в саду та на городі в останньому місяці 2024 року будуть такі дні – 3-4, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 23-29 грудня.
Несприятливі дні за посівним календарем у грудні 2024 року
Не рекомендується займатися будь-якими важливими справами на городі і в садку у такі дні – 1, 2, 5-7, 15, 30, 31 грудня.
Фахівці рекомендують в ці дати підготувати насіння до ранніх висаджувань навесні, укрити від морозу найчутливіші рослини, провести аналіз цьогорічного урожаю чи перевірити садовий інвентар.
Що та коли сіяти в грудні 2024 року: за днями
Якщо ви хочете висіяти чи висадити деякі культури наприкінці осені, робіть це в такі дні:
- 17-24 грудня – морква, картопля і буряк;
- 17-24 грудня – ріпчаста цибуля і часник;
- 3-10 грудня – перець, томати й баклажани;
- 3-10 грудня – гарбузи, кабачки, патисони й огірки;
- 3-10 грудня – капуста;
- 17-24 грудня – кріп, петрушка, шпинат і різні салати.
В останній місяць року буде й кілька хороших днів для висаджування ягід і фруктів, і це 3-10 грудня.
А ось вдалими днями для того, щоб сіяти або садити декоративні рослини, будуть: 3-4, 7-14 грудня для багаторічних та однорічних, а також кімнатних, а для бульбових і цибулинних – 16-17, 20-23 грудня.
Читайте також: