Місячний посівний календар на квітень 2025 року: сприятливі та несприятливі дні

Дізнайтеся сприятливі дні в місячному посівному календарі на квітень 2025 року. Коли садити овочі, фрукти і квіти.

Майже всі городники орієнтуються на посівний календар. З настанням весни вони активно беруться до роботи на грядках і в садах. У цю пору оживає не лише природа – люди також відчувають приплив енергії та прагнуть діяти.

Квітень знаменує старт інтенсивних робіт у саду та на городі. Саме в цей час висаджують картоплю, фруктові дерева, кущі та інші популярні культури. Дотримуючись посівного календаря, можна не лише підвищити врожайність, а й обійти небажані дати для висаджування.

Які фази Місяця в квітні 2025 року

Спадний Місяць – 14-27 квітня;

– 14-27 квітня; Новий Місяць – 28 квітня;

– 28 квітня; Зростальний Місяць – 1-12, 29-30 квітня;

– 1-12, 29-30 квітня; Повня – 13 квітня.

Несприятливі дні за посівним календарем у квітні 2025 року

У Новий Місяць краще залишити рослини в спокої й утриматися від будь-яких робіт у городі. Натомість під час Зростального Місяця сприятливо висівати культури, що тягнуться вгору, як-от зелень, овочі, дерева та квіти. Повний Місяць робить рослини чутливими, тому втручання в цей період небажане. А на Спадний Місяць варто займатися ґрунтом, прополювати бур’яни й боротися зі шкідниками.

Місячний посівний календар на квітень 2025 року: сприятливі дні для висаджування різних культур

Оптимальні дати для висаджування різних культур у квітні:

Овочі (капуста, помідори, перець, баклажани) – найкраще садити 2–5, 7–10, 30 квітня. Зелень (салат, кріп, петрушка, шпинат) – сприятливі дні 1–3, 8–11, 29 квітня. Квіти – вдало висаджувати 3–6, 9–12, 30 квітня. Дерева та кущі – найкращий період 4–7, 10–12, 29 квітня. Коренеплоди (морква, буряк, картопля, редиска) – садити варто 14–17, 19–23 квітня.

У квітні 2025 року є дні, коли краще відкласти будь-які роботи на городі – це 13 та 28 квітня. У цей час рослинам варто дати перепочинок і не втручатися в природні процеси.

Окрім садіння, квітень – слушний період для догляду за деревами, кущами та ґрунтом. Санітарну обрізку дерев найкраще проводити на Спадний Місяць, з 14 до 20 квітня, а для формування крони кущів і дерев сприятливими будуть 16–19 квітня.

Таким чином, квітень – ключовий місяць для садівників і городників. Саме тоді висівають і висаджують основні культури, тому важливо орієнтуватися на місячний посівний календар, щоб досягти кращого врожаю.

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