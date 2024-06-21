Місячний посівний календар на липень 2024 року: сприятливі та несприятливі дні, щоб поратися в городі

Дізнайтеся сприятливі для цього дні в місячному посівному календарі на липень 2024 року. Вони допоможуть максимально ефективно використовувати час на городі і в саду.

Місячний посівний календар на липень 2024 року допоможе любителям городництва й садівництва ретельніше планувати свої роботи та отримати великий урожай.

Місячний календар на липень 2024 року: сприятливі та несприятливі дні

Саме місячний посівний календар можна назвати найбільш популярним і оптимальним методом вирахування сприятливих і несприятливих днів для робіт в саду і на городі. Здавна люди помітили, що всі живі організми живуть і розвиваються під впливом Місяця. Так вони дійшли висновку, що найгіршим періодом для городини є Молодик, а Місяць, який зростає, ніби витягує рослини за собою.

Враховуючи фази Місяця, для робіт у саду й на городі в липні 2024 року найкраще підійдуть: 1-4, 5, 7-13, 14-20, 22-31 числа. Використовуйте їх для висаджування, сапання, поливання, мульчування, обрізання тощо.

А ось зовсім несприятливими для городньо-польових і садових робіт будуть числа: 6 і 21 липня. Краще приділіть цей час своїм іншим справам.

Місячний посівний календар на липень 2024 року на кожен день

1,2 та 22-28 липня – садівники стверджують, що цей період є найкращим для того, щоб посадити коренеплоди (морква, буряк, картопля), цибулеві (цибулю і часник), різноманітну зелень (шпинат, зелену цибулю, кріп та інші), бобові (квасолю чи горох).

7-13 липня – можна пересаджувати, садити чи сіяти такі культури як гарбуз, баклажани, кабачки, фізаліс, томати, огірки, перець, дині і кавуни, капусту, патисони, а також займатися ягідними кущами і плодовими деревами.

10-20 липня – цей час вважається ідеальним, щоб займатися кімнатними рослинами, а також багаторічними і однорічними квітами на клумбі.

24-28 липня – городники наголошують, що саме в цей період потрібно звернути увагу на цибулинні і бульбові.

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