Місячний посівний календар на листопад 2023 року: що робити на городі і в саду

В останній місяць осені приходить час попрощатися до весни з садом та городом. Але перші два тижні листопада ще можуть бути досить теплими, щоб займатися деякими роботами. Дізнайтеся про сприятливі дні з місячного посівного календаря на листопад 2023 року.

Чим можна зайнятися на городі і в саду в листопаді? Якщо дозволяє погода, потрібно проводити підземні висівання, висаджувати весняні цибулинні квіти. Якщо в жовтні ви забули про озимі часник та цибулю, сам час про них згадати. В саду можна зайнятися висаджуванням хвойних дерев, а ось плодові краще відкласти до весни. Головне — щоб землі не підмерзла. Не забувайте і про профілактичні роботи від шкідників та хвороб.

Місячний календар на листопад 2023 року: коли яка фаза Місяця

Важливо враховувати, в якій фазі буде Місяць у листопаді 2023 року і на основі цього займатися городніми та садовими справами:

зростальний — 14-26 листопада;

повня — 27 листопада;

щербатий — 1-12 та 28-30 листопада;

молодик — 13 листопада.

Посівний календар на листопад 2023 року: сприятливі й несприятливі дні

Найсприятливішими вважаються дні, коли місячна доба, фаза Місяця і день тижня наповнені максимальною енергією.

Згідно з цим, у листопаді 2023 року сприятливими та несприятливими днями для роботи в саду й на городі будуть (червоний колір — несприятливі, зелений — сприятливі):

Місячний посівний календар на листопад 2023 року за днями / Фото: ТСН.ua

Якщо ви збираєтесь висаджувати озимі часник і цибулю, варто заздалегідь підібрати сприятливі для цього дні:

цибуля ріпчаста — 10,11 листопада;

— 10,11 листопада; цибуля на зелень (на підвіконні) — 3, 4, 10, 11, 17, 18, 21-26, 30 листопада;

(на підвіконні) — 3, 4, 10, 11, 17, 18, 21-26, 30 листопада; часник — 10, 11 листопада;

— 10, 11 листопада; цибуля порей (на підвіконні) — 3, 4, 10, 11, 21, 22, 26, 30 листопада.

Ви також можете висівати зелень на підвіконні:

листовий салат — 10, 11, 17, 18, 21-26 листопада;

— 10, 11, 17, 18, 21-26 листопада; шпинат — 10, 11, 21-25 листопада;

— 10, 11, 21-25 листопада; рукола — 3, 4, 14, 21-25, 30 листопада;

— 3, 4, 14, 21-25, 30 листопада; кріп і фенхель — 17, 18, 26 листопада;

— 17, 18, 26 листопада; петрушка, кінза, селера — 21, 22 листопада;

— 21, 22 листопада; базилік — 7-9, 14, 21-25 листопада;

— 7-9, 14, 21-25 листопада; мікрозелень — 14, 17, 18, 21-25 листопада.

Боротьбу зі шкідниками і хворобами краще проводити 1, 2, 5-9, 28, 29 листопада.

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