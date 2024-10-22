Місячний посівний календар на листопад 2024 року: сприятливі і несприятливі дні, чи можна щось садити

Дізнайтеся сприятливі для цього дні в місячному посівному календарі на листопад 2024 року. Чи можна ще щось садити? Чим займатися в саду і на городі?

Які фази Місяця у листопаді 2024 року

Місяць спадає — 16-30 листопада;

— 16-30 листопада; Новий Місяць — 1 листопада;

— 1 листопада; Місяць зростає — 2-14 листопада;

— 2-14 листопада; Повня — 15 листопада.

Які дні сприятливі для висаджування за посівним календарем на листопад 2024 року

Найсприятливішими датами для роботи в саду і на городі в останній місяць осені будуть — 3-7, 10, 11, 14, 15, 18-20, 26-29 листопада.

Несприятливі дні за посівним календарем у листопаді 2024 року

Не рекомендується займатися висіванням, висаджуванням городних культур в такі дні — 1, 2, 8, 9, 16, 30 листопада.

Краще займіться будь-якими іншими справами, зокрема, позгрібайте опале листя, перекопайте ґрунт для покращення його якості і боротьби зі шкідниками, обріжте кущі і дерева або підготуйте молоді саджанці.

Що і коли сіяти у листопаді 2024 року: за днями

Якщо ви хочете висіяти чи висадити деякі культури наприкінці осені, робіть це в такі дні:

18-25 листопада — морква, картопля і буряк;

12-18 листопада — ріпчаста цибуля і часник;

3-10 листопада — перець, томати і баклажани;

3-10 листопада — гарбузи, кабачки, патисони, огірки;

3-10 листопада — капуста;

18-25 листопада — кріп, петрушка, шпинат і різні салати.

У листопаді буде й кілька хороших днів для висівання ягід та фруктів і це: 3—10 листопада.

А ось вдалими днями для того, щоб сіяти або садити декоративні рослини будуть: 3-7, 10-15 листопада для багаторічних і однорічних, а також кімнатних, а для бульбових та цибулинних — 17-19, 23 листопада.

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