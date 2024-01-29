Місячний посівний календар на лютий 2024 року: коли і що сіяти, щоб отримати великий урожай

Дізнайтеся сприятливі для цього дні в місячному посівному календарі на лютий 2024 року.

Зима вже підходить до свого завершення, а отже прийшов час подумати про майбутній урожай. В лютому потрібно вже сіяти деякі культури на розсаду. А коли це краще робити, підкаже місячний посівний календар. На щастя, сприятливих днів у останньому місяці зими вистачає.

Місячний календар на лютий 2024 року: коли яка фаза Місяця

Сприятливі і несприятливі дні для висівання розсади в лютому залежать від фази Місяця в конкретну дату:

зростальний — 11-23 лютого;

повня — 24 лютого;

щербатий — 1-9 і 25-29 лютого;

молодик — 10 лютого.

Посівний календар на лютий 2024 року: сприятливі й несприятливі дні

Місячний посівний календар на лютий 2024 року допоможе визначитися зі сприятливими та несприятливими днями для роботи в саду й на городі (червоний колір — несприятливі, зелений — сприятливі):

Місячний посівний календар на лютий 2024 року / Фото: ТСН.ua

Ось конкретні дати, що і коли можна сіяти розсаду в лютому 2024 року:

1-7 лютого — в ці дні рекомендується сіяти ранні сорти цибулі, селери, баклажану, шпинату, солодкого перцю, редиски та салатів у теплиці. Також можете зайнятися висіванням однорічних і багаторічних квітів на розсаду. Не забудьте підготувати ґрунтосуміші для майбутнього пікірування розсади.

8-10 лютого — Місяць перебуває на етапі Молодика, а тому проводити висівання не рекомендується. Краще зайнятися плануванням сівозміни культур на своєму городі.

11 лютого — хоча цього дня також краще не займатися висіванням, однак можна доглядати за тою розсадою, яка вже була посіяна. Не забудьте підготувати місця для висаджування літніх сортів кабачків та гарбузів в парнику.

12 лютого — день вважається сприятливим для висівання селери, цибулі-порея, баклажанів. Також можна провести у теплиці пікірування розсади у заздалегідь підготовлену ґрунтосуміш.

13-14 лютого — чудовий час, щоб висіяти в теплиці пряну зелень. Деякі садівники також вже починають сіяти лаванду та м'яту.

15-16 лютого — можете продовжувати займатися висіванням овочевих культур, однорічних та багаторічних квітів. Вже також можна садити ранні сорти квасолі та гороху.

17-18 лютого — краще зайнятися ревізією запасів, перевірити кореневища і цибулини на наявність шкідників і хвороб. За потреби також проводяться захисні процедури.

19-21 лютого — сприятливі дні для висівання ранніх овочевих культур, багаторічних квітів, пряних трав. Можете зайнятися обробленням ґрунту і перевірити рослини на хвороби.

22-23 лютого — ці дні вважаються нейтральними для проведення садово-городніх робіт. Тому їх краще провести за обрізанням кімнатних рослин. Можна провести захист хвойних від можливих сонячних опіків навесні. А ще варто подбати про захист рослин від гризунів.

24-25 лютого — це несприятливі дні для висівання і висаджування. Краще перевірити цибулини і кореневища на хвороби та шкідників.

26 лютого — можете приділити трішки уваги кімнатним рослинам, зайнятися поливанням і обробленням їх від шкідників.

27-29 лютого — сприятливі дні для висівання селери, цибулі-порею, а ще можна провести зимові щеплення.

Варто зазначити, що потрібно враховувати також і індивідуальні погодні особливості вашого регіону і потреби конкретних культур.

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