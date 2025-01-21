Місячний посівний календар на лютий 2025 року: коли за фазами місяця висівати розсаду

Дізнайтеся сприятливі дні в місячному посівному календарі на лютий 2025 року. Коли краще сіяти розсаду, щоб скоріше зійшла.

Лютий є надзвичайно важливим місяцем для садівників та городників, оскільки саме в цей час закладаються основи майбутнього врожаю. У лютому городники зосереджуються на рослинах, які люблять тепло і потребують більше часу для росту. Вирощування їх вдома, на підвіконні, в теплицях або контейнерах дозволяє отримати здорову розсаду, готову до висаджування у відкритий ґрунт, коли прийде тепло.

Які фази Місяця в лютому 2025 року

Спадний Місяць – 13-27 лютого;

– 13-27 лютого; Новий Місяць – 28 лютого;

– 28 лютого; Зростальний Місяць – 1-11 лютого;

– 1-11 лютого; Повня – 12 лютого.

Які дні сприятливі для садіння за посівним календарем на лютий 2025 року

У лютому буде чимало вдалих днів для висівання та догляду за рослинами – це 1, 4, 5, 8, 9, 10, 18, 19, 23 та 24 числа.

Для досягнення найкращих результатів висаджуйте культури з урахуванням оптимальної температури, рівня освітлення та належного поливання. Це допоможе рослинам розвиватися рівномірно і забезпечить хороший врожай.

Несприятливі дні за посівним календарем у лютому 2025 року

У лютому найменш сприятливими для висівання рослин будуть 11-14 та 26-28 числа. Ці дні краще використати для іншої підготовчої роботи, наприклад, догляду за кімнатними рослинами, сортування та оброблення насіння, а також для ремонту або купівлі садового інструменту.

Що та коли сіяти в лютому 2025 року: за днями

Це час для висаджування розсади овочів, зелені, а також підготовки ягідних та квіткових рослин:

5–6, 8–10, 15–16, 20–21 лютого – томати;

7–8, 11–13, 19–21 лютого – солодкий перець;

6–7, 10–12, 18–19 лютого – баклажани;

5–7, 10–12, 20–21 лютого – цибуля порей;

9–10, 14–15, 22–23 лютого – зелень (базилік, петрушка, кріп тощо);

6–7, 10–11, 15–16 лютого – полуниця (насіння);

1–10 лютого – плодові дерева, ягідні кущі;

4–5, 9–10 лютого – однорічні та багаторічні квіти;

15–25 лютого – бульбоцибулинні, бульби, цибулинні квіти.

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