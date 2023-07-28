Місячний посівний календар на серпень 2023 року: основні роботи в саду та на городі

Кожен, хто хоче отримати великий урожай, використовує перевірені методики і свої власні спостереження. Саме тому дуже важливо враховувати місячний посівний календар на серпень 2023 року.

В серпні в саду та на городі стигне великий урожай фруктів і овочів, які лише чекають на збирання. На грядках залишається ще досить багато рослин, які потребують захисту від шкідників, хвороб, правильного поливання тощо. Часзадуматися і про наступний сезон, адже саме в серпні більшість плодових дерев та чагарників закладають бруньки для наступного року.

До речі в серпні все ще можна щось сіяти, адже деякі рослини встигнуть зійти та дати урожай до настання холодів.

Місячний календар на серпень 2023 року: фази Місяця

Перед ставанням до садових і городних робіт потрібно розібратися, в якій фазі буде Місяць у серпні 2023 року:

зростальний — 18-30 серпня;

повний — 1-2 серпня, 31 серпня;

щербатий — 3-15 серпня;

молодик — 16-17 серпня.

Посівний календар на серпень 2023 року: сприятливі й несприятливі дні

Найсприятливішими вважаються дні, коли місячна доба, фаза Місяця і день тижня наповнені максимальною енергією.

Згідно з цим, у серпні 2023 року сприятливими та несприятливими днями для роботи в саду й на городі будуть (червоний колір — несприятливі, зелений — сприятливі):

Місячний посівний календар за днями на серпень 2023 року / Фото: ТСН.ua

Також варто заздалегідь дізнатися про сприятливі дні для садіння різних культур та інших робіт:

картопля — 4, 5, 13, 14 серпня;

— 4, 5, 13, 14 серпня; редис — 4-9, 13, 14, 20-22, 27, 28, 31 серпня;

— 4-9, 13, 14, 20-22, 27, 28, 31 серпня; морква, буряк — 4, 5, 13, 14, 23, 24, 31 серпня;

— 4, 5, 13, 14, 23, 24, 31 серпня; цибуля на зелень — 6-9, 20-22, 27, 28, 31 серпня;

— 6-9, 20-22, 27, 28, 31 серпня; томати — 13, 14, 23, 24, 27, 28 серпня;

— 13, 14, 23, 24, 27, 28 серпня; солодкий і гострий перці — 20-24 серпня;

— 20-24 серпня; огірки — 13, 14, 20-24, 31 серпня;

— 13, 14, 20-24, 31 серпня; кабачки, патисони, гарбуз — 13, 14, 20-22 серпня;

— 13, 14, 20-22 серпня; квасоля, горох, сочевиця, нут — 20-22 серпня;

— 20-22 серпня; листовий салат — 6-9, 20-22, 31 серпня;

— 6-9, 20-22, 31 серпня; шпинат — 6, 7, 20-22, 31 серпня;

— 6, 7, 20-22, 31 серпня; рукола — 4-7, 13, 14, 23, 24, 31 серпня;

— 4-7, 13, 14, 23, 24, 31 серпня; кріп і фенхель — 8, 9, 27, 28 серпня;

— 8, 9, 27, 28 серпня; петрушка, кінза — 20-22, 31 серпня.

Також варто звернути увагу на місячний посівний календар, щоб організувати роботи в саду й на городі в серпні 2023 року. Адже тут також є свої сприятливі і несприятливі дні. Зокрема, розпушувати ґрунт потрібно 6, 7, 16 серпня, пікірувати чи проріджувати 8, 9 серпня, поливати грядки 4, 5, 13, 14, 23, 24 серпня. Вносити органічні добрива краще 4, 5, 8, 9, 13, 14 серпня, а мінеральні — 23, 24, 27, 28, 31 серпня. Обрізати, омолоджувати чи формувати дерева 1 серпня, стригти газон або косити траву 6, 7, 13, 14, 16, 20-22, 25, 26 серпня. А ось боротися зі шкідниками чи хворобами рекомендовано 2, 3, 6, 7, 10-12, 15, 26 серпня.

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