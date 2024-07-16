Місячний посівний календар на серпень 2024 року: які овочі ще можна висадити

Дізнайтеся сприятливі для цього дні в місячному посівному календарі на серпень 2024 року. Вони допоможуть максимально ефективно використовувати час на городі і в саду.

Хоча серпень і останній місяць літа, але для садівників та городників він надзвичайно важливий, адже в саду і на городі справ точно вистачає. Наприклад, ви ще можете встигнути покращити статистику урожаю, надолуживши згаяне у попередні літні місяці.

Щоб не хвилюватися, що ви можете забути про важливу справу, запам'ятайте місячний посівний календар на серпень 2024 року. Він допоможе вам краще планувати роботу у саду і на городі, отримувати дійсно ефективний результат.

Які дні сприятливі для висаджування за посівним календарем на серпень 2024 року

В останній місяць літа буде чимало сприятливих днів для висаджування різних культур. Так за місячним календарем найкращими будуть дати: 1, 2, 8-17, 20, 21, 24, 25, 28-30 серпня. Наприкінці літа садити краще ті сорти рослин, які є скоростиглими, а також ті, що полюбляють прохолоду вночі.

Що та коли найкраще сіяти в серпні 2024 року

До висаджування в серпні готові деякі коренеплоди, часник і цибуля. Ці справи краще запланувати на початок місяця і більше на його кінець:

Цибуля, часник – 1, 2, 21, 28 серпня;

Картопля, морква, буряк – 1, 2, 21, 28 серпня.

Все ще можна сіяти салати, овочі, зелень для рагу та інших страв:

Салати, шпинат, кріп, петрушка – 1, 2, 21, 28 серпня;

Капуста – 11, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 29 серпня;

Огірки, кабачки, патисони, гарбуз – 6-13 серпня;

Томати, перець, баклажани – 6-13 серпня.

А ось найкращими днями для висаджування ягід та фруктових дерев за місячним календарем на серпень 2024 року є 6-13 серпня. Також слід звернути увагу, що декоративні рослини слід сіяти в такі дні:

Цибулинні та бульбові – 21-26 серпня;

Однорічники, багаторічні та кімнатні квіти – 7-18 серпня.

Несприятливі дні для роботи в саду і на городі на серпень 2024 року

Найбільш несприятливими датами наприкінці літа будуть: 3-5, 19, 22, 23 серпня. В ці дні займайтесь будь-якими іншими справами. Наприклад, обрізуванням дерев, поливанням, підживленням, захистом від хвороб чи шкідників тощо.

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