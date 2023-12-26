Місячний посівний календар на січень 2024 року: що і коли сіяти на початку нового року

Дізнайтеся сприятливі для цього дні в місячному посівному календарі на січень 2024 року.

Хоча січень важко назвати найбільш плідним місяцем для городників та садівників, однак роботи на початку нового року вистачає.

Місячний календар на січень 2024 року: коли яка фаза Місяця

У січні продовжуються роботи в теплицях, догляд за кімнатними рослинами, озимими культурами. Також можна вже починати висаджувати розсаду на підвіконні. А щоб знати, коли що робити, варто звернути увагу на фазу Місяця:

зростальний — 12-24 січня;

повня — 25 січня;

щербатий — 1-10 і 26-31 січня;

молодик — 11 січня.

Посівний календар на січень 2024 року: сприятливі й несприятливі дні

Місячний посівний календар на січень 2024 року допоможе визначитися зі сприятливими та несприятливими днями для роботи в саду й на городі (червоний колір — несприятливі, зелений — сприятливі):

Місячний посівний календар січень 2024 року / Фото: ТСН.ua

Ось дати, що і коли можна сіяти в січні 2024 року:

Редиска та редька – 1-3, 6-7, 11, 24-26, 29-30 січня;

– 1-3, 6-7, 11, 24-26, 29-30 січня; Цибуля на зелень – 1-3, 6-7, 11, 16-17, 19, 29-30 січня;

– 1-3, 6-7, 11, 16-17, 19, 29-30 січня; Капуста, спаржа – 1-3, 6-7, 16-17, 24-25, 29-30 січня;

– 1-3, 6-7, 16-17, 24-25, 29-30 січня; Зелень – 6-7, 24-26 січня;

– 6-7, 24-26 січня; Перець – 6-7, 19, 24-26 січня;

– 6-7, 19, 24-26 січня; Томати – 6-7, 19, 24- 26 січня;

– 6-7, 19, 24- 26 січня; Огірки – 6-7, 19, 24-26 січня;

– 6-7, 19, 24-26 січня; Баклажани – 6-7, 19, 24-26 січня.

Також в січні можна сіяти однорічні квіти — 4-5, 11, 31 січня, дворічні та багаторічні квіти — 4-5, 11, 31 січня, бульбові і цибулинні квіти — 4, 5, 11, 31 січня.

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