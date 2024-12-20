Місячний посівний календар на січень 2025 року: сприятливі й несприятливі дні, фази місяця

Дізнайтеся сприятливі дні в місячному посівному календарі на січень 2025 року.

Які фази Місяця в січні 2025 року

Спадний Місяць – 15-28 січня;

– 15-28 січня; Новий Місяць – 29 січня;

– 29 січня; Зростальний Місяць зростає – 1-13, 30-31 січня;

– 1-13, 30-31 січня; Повня – 14 січня.

Які дні сприятливі для висадження за посівним календарем на січень 2025 року

Найсприятливішими датами для роботи в саду та на городі в першому місяці 2025 року будуть такі дні – 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28, 31 січня.

Несприятливі дні за посівним календарем у січні 2025 року

Не рекомендується займатися будь-якими важливими справами на городі і в садку у такі дні – 14, 15, 16, 29, 30 січня.

Фахівці рекомендують в ці дати підготувати насіння до ранніх висаджувань навесні, укрити від морозу найчутливіші рослини, провести аналіз цьогорічного урожаю чи перевірити садовий інвентар.

Що та коли сіяти в січні 2025 року: за днями

Якщо ви хочете висіяти чи висадити деякі культури на початку 2025 року, робіть це в такі дні:

5-6, 8-9, 15-16, 21-22 січня – ранні томати;

5-7, 10-12, 20-22 січня – солодкий перець;

6-7, 9-11, 15-16, 23-24 січня – баклажани;

10-12, 16-17, 21-22 січня – коренева селера;

8-9, 13-14, 1-19 січня – зелень (базилік, петрушка, кріп тощо).

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