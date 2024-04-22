Місячний посівний календар на травень 2024 року: що сіяти, сприятливі і несприятливі дати

Дізнайтеся сприятливі для цього дні в місячному посівному календарі на травень 2024 року. Він допоможе максимально ефективно використовувати час у городі і саду.

Завдяки місячному посівному календарю ви отримаєте корисну інформацію про найкращі дні, в які варто посадити полуницю, кукурудзу, кавуни і інші культури. Ви можете бути впевненими у отримані великого урожаю, якщо використовуватимете такий календар.

Місячний календар на травень 2024 року: сприятливі та несприятливі дні

Враховуючи фази Місяця, найкращими днями для робіт в саду і на городі в травні 2024 року будуть: 3-4, 9-13, 17-22, 25-27, 30-31 число. Використовуйте їх для висаджування, сапання, поливання, мульчування, обрізання тощо.

У той же час найменш сприятливими днями для садово-городніх робіт будуть: 6,8,15, 23-24, 28 травня. Ці дні краще приділити турботі про близьких, домашнім турботам, доглядом за своїм зовнішнім виглядом.

Місячний посівний календар на травень 2024 року на кожен день

Місячний посівний календар на травень 2024 року: зелений — сприятливі дні, червоний — несприятливі дні / Фото: ТСН.ua

1-2 травня — нейтральні дні для висівання, висаджування. Краще зайнятися доглядом за культурами, а це перенести на іншу дату. Також можна прополоти або обрізати бур'яни, обприскати рослини від шкідників чи хвороб.

3-4 травня — найкращі дні для висівання редиски, моркви, редьки, буряків, висаджування пізніх сортів картоплі. Також можна посадити бобові. Розсаду можете пересаджувати на більш сприятливе місце.

5-6 травня — несприятливі дні для городніх робіт. Однак садівники можуть зайнятися оранням, розпушуванням ґрунту, прополюванням бур'янів.

7 травня — день нейтральний для висівання, але за потреби можна зайнятися висаджуванням цибулевих. Можна також підготувати насіння — замочити для пророщування.

8 травня — ще один несприятливий день. Однак можете поглянути на стан газону та провести скошування трави за необхідності. Також можна вносити сезонні добрива.

9-13 травня — дуже сприятливі дні для висаджування та висівання баклажанів, перцю, огірків. Можна пересадити кущі полуниці і суниці, посіяти однорічні та багаторічні квіти. Не забудьте подбати і про сад, особливо займіться висаджуванням плодових дерев і ягідних чагарників.

14 травня — нейтральний день для висаджування, тому краще перенести цю роботу на іншу дату. Можна зайнятися прибиранням в теплицях, провести провітрювання за теплої погоди. Огляньте рослини на наявність хвороб і шкідників.

15 травня — садовими справами краще не займатися. Це несприятливий для цього день.

16 травня — займіться прибиранням ділянки, перевірте огороджу і за потреби проведіть її ремонт. Також це чудовий день для профілактичного оброблення рослин.

17-22 травня — сприятливі дні. Сміливо висаджуйте всі ті овочеві культури, які у вас залишилися. Можете зайнятися висаджуванням суниці і полуниці. Можна зайнятися стрижкою газону, прополюванням бур'янів.

23-24 травня — несприятливі дні для висаджування і висівання, але можна провести обрізання садових культур та профілактичне оброблення. Вже з'являється перший урожай, який можна збирати.

25-27 травня — подбайте про регулярне і рясне поливання, особливо, якщо місяць видався посушливим. Займіться першим урожаєм.

28 травня — несприятливий день для садово-городніх робіт.

29 травня — за потреби можна пересадити чи посадити рослини, але краще зайнятися обробленням культур від шкідників, прополоти грядки.

30-31 травня — займіться підживленням і поливанням культур, прищепіть бажані рослини для подальшого розмноження, вже вся розсада повинна зростати на своєму постійному місці, можете обробити парники і теплиці.

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