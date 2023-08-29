Місячний посівний календар на вересень 2023 року: як спланувати свої роботи в саду і на городі

Для отримання великого урожаю дуже важливо враховувати місячний посівний календар на вересень 2023 року. Адже навіть на початку осені можна ще щось посадити на городі.

Вересень — основний час для висаджування весняних цибулинних і бульбових декоративних рослин. Багато часу на початку осені витрачається в саду, адже це основний час збирання яблук. А ще в цей період підживлюють плодові дерева фосфорно-калійними добривами.

Місячний календар на вересень 2023 року: фази Місяця

Перед ставанням до садових і городних робіт потрібно розібратися, в якій фазі буде Місяць у вересні 2023 року:

зростальний — 16-27 вересня;

повний — 28 вересня;

щербатий — 1-14, 29-30 вересня;

молодик — 15 вересня.

Посівний календар на вересень 2023 року: сприятливі й несприятливі дні

Найсприятливішими вважаються дні, коли місячна доба, фаза Місяця і день тижня наповнені максимальною енергією.

Згідно з цим, у вересні 2023 року сприятливими та несприятливими днями для роботи в саду й на городі будуть (червоний колір — несприятливі, зелений — сприятливі):

Посівний календар на вересень 2023 року / Фото: ТСН.ua

Також варто заздалегідь дізнатися про сприятливі дні для садіння різних культур та інших робіт:

редис — 4-6, 9, 10, 24, 25, 28 вересня;

— 4-6, 9, 10, 24, 25, 28 вересня; морква, буряк — 4-6, 9, 10 вересня;

— 4-6, 9, 10 вересня; цибуля на зелень — 2-6, 16-18, 24, 25, 30 вересня;

— 2-6, 16-18, 24, 25, 30 вересня; солодкий і гострий перці — 16-20, 28 вересня;

— 16-20, 28 вересня; огірки — 16-20, 28 вересня;

— 16-20, 28 вересня; рання капуста — 16-18, 24, 25 вересня;

— 16-18, 24, 25 вересня; кабачки, патисони, гарбуз — 16-18, 28 вересня;

— 16-18, 28 вересня; квасоля, горох — 16-18 вересня;

— 16-18 вересня; листовий салат — 2-6, 16-18, 24, 25, 28, 30 вересня;

— 2-6, 16-18, 24, 25, 28, 30 вересня; шпинат — 2, 3, 16-18, 28, 30 вересня;

— 2, 3, 16-18, 28, 30 вересня; рукола — 2, 3, 9, 10, 19, 20, 28, 30 вересня;

— 2, 3, 9, 10, 19, 20, 28, 30 вересня; кріп і фенхель — 4-6, 24, 25 вересня;

— 4-6, 24, 25 вересня; петрушка, кінза — 16-18, 28 вересня.

Також варто звернути увагу на місячний посівний календар, щоб організувати роботи в саду й на городі в вересні 2023 року. Адже тут також є свої сприятливі і несприятливі дні. Зокрема, сапати бур'яни краще 1-3, 21-23, 26, 27, 29, 30 вересня, а розпушувати ґрунт 2, 3, 15, 30 вересня. Займайтесь пророщуванням насіння 4-6, 9, 10, 16-20, 24, 25 вересня та пікіруванням і прорідженням 4-6 вересня. Поливати рослини варто 9, 10, 19, 20, 28 вересня. Підживлювати город зеленими добривами — 4-6, 9, 10 вересня, а мінеральними 19, 20, 24, 25, 28 вересня. Боротися із шкідниками за місячним календарем на вересень 2023 року краще 2, 3, 7, 8, 11-15 числа.

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