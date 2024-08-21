Місячний посівний календар на вересень 2024 року: чи можна ще щось посадити, коли це краще робити

Дізнайтеся сприятливі для цього дні в місячному посівному календарі на вересень 2024 року. Заплануйте висаджування рослин для отримання найкращого урожаю.

Які фази Місяця у вересні 2024 року

Місяць спадає — 1-2 вересня;

— 1-2 вересня; Новий Місяць — 3 вересня;

— 3 вересня; Місяць росте — 4-17 вересня;

— 4-17 вересня; Повний Місяць — 18 вересня;

— 18 вересня; Місяць спадає — 19-30 вересня.

Які дні сприятливі для висаджування за посівним календарем на вересень 2024 року

Якщо ви збираєтесь висаджувати рослини, врахуйте, які дні в вересні 2024 року будуть для цього сприятливими: 5-13, 16-18, 20-22, 25, 26 вересня.

Несприятливі дні за посівним календарем у вересні 2024 року

Висіванням і висаджуванням рослин не слід займатися в такі дні на початку осені: 2-4, 14-15, 18 вересня.

Натомість, спеціалісти рекомендують зайнятися іншими важливими справами, яких ще досить багато в цей період. Наприклад, провести обрізання кущів та дерев, обробити рослини від шкідників чи хвороб, підготувати грядки до наступного сезону тощо.

Не забудьте в вересні перекопати город, внести добрива у ґрунт та накрити землю мульчею, щоб захистити культури від перших заморозків.

Що і коли сіяти у вересні 2024 року: за днями

Саме у вересні умови найбільш оптимальні для того, щоб висадити деякі коренеплоди, зелень та овочі. Температура ґрунту ідеальна для укорінення культур. Тому слідкуйте за місячним посівним календарем, щоб не упустити свій шанс:

1, 20-27 вересня — морква, картопля, буряк;

1, 20-27 вересня — часник і цибуля;

5-12 вересня — перець, томати, баклажани;

5-12 вересня — кабачки, огірки, гарбуз, патисони;

5-14, 17, 18, 21, 25, 26 вересня — капуста;

1, 17-19, 20-27 вересня — шпинат, салат, петрушка і кріп.

У вересні на нас також чекає цілий сприятливий тиждень для того, щоб пізніше отримати великий урожай ягід та фруктів:

5-12 вересня — плодові дерева і ягідні кущі.

Не забудьте висіяти у вересні й декоративні культури. Зокрема, для однорічних, багаторічних і кімнатних рослин найкраще підходять такі дати як 5-14, 17 вересня. А висівати бульбові і цибулинні краще 19-24 вересня.

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