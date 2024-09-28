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Місячний посівний календар на жовтень 2024 року: сприятливі і несприятливі дні для городників

Місячний посівний календар на жовтень 2024 року: сприятливі і несприятливі дні для городників

Місячний посівний календар на жовтень 2024 року / Фото: Unsplash

Дізнайтеся сприятливі для цього дні в місячному посівному календарі на жовтень 2024 року. Чи будуть другого осіннього місяця сприятливі дні для городників?

Які фази Місяця у жовтні 2024 року

  • Місяць спадає — 1 жовтня;
  • Новий Місяць — 2 жовтня;
  • Місяць зростає — 3—16 жовтня;
  • Повня — 17 жовтня;
  • Місяць спадає — 18—31 жовтня.

Які дні сприятливі для висаджування за посівним календарем на жовтень 2024 року

В жовтні все ще є час висіяти чи висадити деякі культури на городі. Найбільш сприятливими для роботи в землі і в саду днями всередині осені будуть — 4-11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30 жовтня.

Несприятливі дні за посівним календарем у жовтень 2024 року

А ось 1-3, 12, 13, 17, 31 жовтня будуть несприятливими як для висаджування, так і для пересаджування рослин. Натомість займіться іншими справами, які допоможуть підготувати сад та город до тривалої зими.

Що і коли сіяти у жовтні 2024 року: за днями

Не гайте час, якщо ви хочете встигнути висадити в жовтні деякі городні культури:

  • 18, 19, 29, 30 жовтня — морква;
  • 4, 18, 19, 22, 23, 29, 30 жовтня — редис;
  • 18, 19, 29-30 жовтня — ріпчаста цибуля;
  • 4, 18-23, 29, 30 жовтня — часник;
  • 4-11 жовтня — зернові;
  • 4-6, 10, 16 жовтня — шпинат, салат;
  • 5, 6, 16 жовтня — рукола, крес;
  • 4-11, 14, 15 жовтня — кріп, петрушка, кінза.

У жовтні буде кілька сприятливих днів, щоб працювати з ягідними кущами, рослинами та деревами в саду:

  • 5, 6, 18-23 жовтня — суниця і полуниця;
  • 7-11, 18, 19 жовтня — яблуня;
  • 4, 7-11, 18, 19, 29, 30 жовтня — абрикос, вишня, слива, персик;
  • 18, 19 жовтня — волоський горіх, фундук.

В жовтні можна висіяти деякі декоративні культури. Зокрема, сприятливими днями для однорічних рослин стануть 4, 22, 23, 27-30 жовтня, а для багаторічних — 4, 22, 23, 27-30 жовтня.

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