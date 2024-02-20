Міжнародні та державні свята у березні 2024 року: чи будуть додаткові вихідні

В перший місяць весни українці традиційно святкують чимало важливих подій: як церковних, так і міжнародних або державних. А щоб не забути, коли і що припадає за новими датами — скористайтесь календарем на березень 2024 року.

Березень не лише приносить весняний настрій і теплу погоду, але й чимало свят. Так, в Україні все ще святкують 8 Березня (Міжнародний жіночий день), хоча в лютому 2023 року деякі депутати і подали законопроєкт про його скасування. 2024 року це буде п'ятниця і до повномасштабного вторгнення свято було додатковим вихідним.

Однак через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" (від 6 лютого 2024 року ще на 90 діб), додаткових вихідних у березні не буде.

Раніше ми писали про вихідні та державні свята у лютому 2024 року.

Березень 2024 року: скільки робочих і вихідних днів

Традиційно у березні 2024 року буде 31 день, а саме з них – 21 робочий день та 10 – офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто українці працюватимуть 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 березня. А відпочиватимуть 2 і 3, 9 і 10, 16 і 17, 23 і 24, 30 і 31 березня.

Варто звернути увагу, що в березні на українців чекає і кілька важливих церковних подій. Зокрема, починається Великий піст (18 березня). А перед ним ми тиждень їстимемо млинці і вареники, адже в Україні святкуватимуть Масницю (11-17 березня).

Міжнародні й державні свята в березні 2024 року: календар, що і коли святкуємо

Свята в березні 2024 року: календар / Фото: ТСН.ua

1 березня – Всесвітній день цивільної оборони;

– Всесвітній день цивільної оборони; 3 березня – Всесвітній день письменника;

– Всесвітній день письменника; 8 березня – Міжнародний жіночий день;

– Міжнародний жіночий день; 9 березня – Міжнародний день діджея, День землевпорядника;

– Міжнародний день діджея, День землевпорядника; 11 березня – початок Масниці;

– початок Масниці; 15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів;

– Всесвітній день захисту прав споживачів; 17 березня – кінець Масляної, День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення;

– кінець Масляної, День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення; 21 березня – 27 березня – Тиждень солідарності з народами, які борються проти расизму та расової дискримінації;

– Тиждень солідарності з народами, які борються проти расизму та расової дискримінації; 21 березня – Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лялькаря№

– Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лялькаря№ 22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста;

– Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста; 23 березня – Всесвітній метеорологічний день;

– Всесвітній метеорологічний день; 24 березня – Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз, Всесвітній день боротьби проти туберкульозу;

– Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз, Всесвітній день боротьби проти туберкульозу; 25 березня – День Служби безпеки України, Благовіщення Діви Марії, Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі;

– День Служби безпеки України, Благовіщення Діви Марії, Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі; 26 березня – День Національної гвардії;

– День Національної гвардії; 27 березня – Міжнародний день театру;

– Міжнародний день театру; 30 березня – Година Землі;

– Година Землі; 31 березня – Перехід на літній час.

Читайте також: