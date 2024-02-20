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Міжнародні та державні свята у березні 2024 року: чи будуть додаткові вихідні

Міжнародні та державні свята у березні 2024 року: чи будуть додаткові вихідні

Міжнародні і державні свята в березні 2024 року: чи будуть додаткові вихідні / Фото: Unsplash

В перший місяць весни українці традиційно святкують чимало важливих подій: як церковних, так і міжнародних або державних. А щоб не забути, коли і що припадає за новими датами — скористайтесь календарем на березень 2024 року.

Березень не лише приносить весняний настрій і теплу погоду, але й чимало свят. Так, в Україні все ще святкують 8 Березня (Міжнародний жіночий день), хоча в лютому 2023 року деякі депутати і подали законопроєкт про його скасування. 2024 року це буде п'ятниця і до повномасштабного вторгнення свято було додатковим вихідним.

Однак через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" (від 6 лютого 2024 року ще на 90 діб), додаткових вихідних у березні не буде.

Раніше ми писали про вихідні та державні свята у лютому 2024 року.

Березень 2024 року: скільки робочих і вихідних днів

Традиційно у березні 2024 року буде 31 день, а саме з них – 21 робочий день та 10 – офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто українці працюватимуть 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 березня. А відпочиватимуть 2 і 3, 9 і 10, 16 і 17, 23 і 24, 30 і 31 березня.

Варто звернути увагу, що в березні на українців чекає і кілька важливих церковних подій. Зокрема, починається Великий піст (18 березня). А перед ним ми тиждень їстимемо млинці і вареники, адже в Україні святкуватимуть Масницю (11-17 березня).

Міжнародні й державні свята в березні 2024 року: календар, що і коли святкуємо

Свята в березні 2024 року: календар / © ТСН.ua
Свята в березні 2024 року: календар / Фото: ТСН.ua
  • 1 березня – Всесвітній день цивільної оборони;
  • 3 березня – Всесвітній день письменника;
  • 8 березня – Міжнародний жіночий день;
  • 9 березня – Міжнародний день діджея, День землевпорядника;
  • 11 березня – початок Масниці;
  • 15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів;
  • 17 березня – кінець Масляної, День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення;
  • 21 березня – 27 березня – Тиждень солідарності з народами, які борються проти расизму та расової дискримінації;
  • 21 березня – Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лялькаря№
  • 22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста;
  • 23 березня – Всесвітній метеорологічний день;
  • 24 березня – Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз, Всесвітній день боротьби проти туберкульозу;
  • 25 березня – День Служби безпеки України, Благовіщення Діви Марії, Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі;
  • 26 березня – День Національної гвардії;
  • 27 березня – Міжнародний день театру;
  • 30 березня – Година Землі;
  • 31 березня – Перехід на літній час.

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