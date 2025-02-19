Міжнародні та державні свята у березні 2025 року: перелік, чи будуть в українців додаткові вихідні

Як працюватимуть і відпочиватимуть українці у березні 2025 року – скільки буде робочих і вихідних днів на початку весни.
У березні в Україні святкуватимуть низку важливих свят, серед яких міжнародні, професійні та релігійні. Зокрема, Міжнародний жіночий день, День працівників житлово-комунальної сфери та побутового обслуговування, Благовіщення, а також вшанують Службу безпеки України та Національну гвардію. Однак, через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" додаткових вихідних в українців не буде.
Раніше ми писали про вихідні та державні свята в лютому 2025 року.
Березень 2025 року: коли українці відпочиватимуть і працюватимуть
Традиційно у березні 2025 року буде 31 день, з них 21 робочих днів та 10 – офіційних вихідних (субота й неділя).
Тобто виходить, що українці працюватимуть 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 та 31 березня. А ось на відпочинок варто чекати 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 та 29 і 30 березня.
Міжнародні та державні свята у березні 2025 року: календар, що і коли святкуємо
- 1 березня — Всесвітній день цивільної оборони;
- 2 березня — Прощена неділя (останній день Масляної);
- 3 березня — Всесвітній день письменника;
- 3 березня — Початок Великого посту (до 19 квітня)
- 8 березня — Міжнародний жіночий день;
- 9 березня — Міжнародний день ді-джея;
- 9-10 березня — Шевченківські дні;
- 14 березня — День українського добровольця;
- 14 березня — Всесвітній день сну;
- 15 березня — Всесвітній день захисту прав споживачів;
- 16 березня — День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення;
- 20 березня — Весняне рівнодення;
- 21-27 березня — Тиждень солідарності з народами, щo борються проти расизму тa расової дискримінації;
- 21 березня — Всесвітній день поезії;
- 21 березня — Міжнародний день боротьби зa ліквідацію расової дискримінації;
- 21 березня — Міжнародний день лялькаря;
- 22 березня — Всесвітній день водних ресурсів;
- 22 березня — День таксиста;
- 23 березня — Всесвітній метеорологічний день;
- 24 березня — Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз;
- 25 березня — Благовіщення;
- 25 березня — Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі;
- 25 березня — День Служби безпеки України;
- 26 березня — День Національної гвардії;
- 27 березня — Міжнародний день театру.
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