Міжнародні та державні свята у березні 2025 року: перелік, чи будуть в українців додаткові вихідні

Як працюватимуть і відпочиватимуть українці у березні 2025 року – скільки буде робочих і вихідних днів на початку весни.

У березні в Україні святкуватимуть низку важливих свят, серед яких міжнародні, професійні та релігійні. Зокрема, Міжнародний жіночий день, День працівників житлово-комунальної сфери та побутового обслуговування, Благовіщення, а також вшанують Службу безпеки України та Національну гвардію. Однак, через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" додаткових вихідних в українців не буде.

Раніше ми писали про вихідні та державні свята в лютому 2025 року.

Березень 2025 року: коли українці відпочиватимуть і працюватимуть

Традиційно у березні 2025 року буде 31 день, з них 21 робочих днів та 10 – офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто виходить, що українці працюватимуть 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 та 31 березня. А ось на відпочинок варто чекати 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 та 29 і 30 березня.

Міжнародні та державні свята у березні 2025 року: календар, що і коли святкуємо

Міжнародні та державні свята у березні 2025 року: календар, що і коли святкуємо / Фото: ТСН.ua

1 березня — Всесвітній день цивільної оборони;

— Всесвітній день цивільної оборони; 2 березня — Прощена неділя (останній день Масляної);

— Прощена неділя (останній день Масляної); 3 березня — Всесвітній день письменника;

— Всесвітній день письменника; 3 березня — Початок Великого посту (до 19 квітня)

— Початок Великого посту (до 19 квітня) 8 березня — Міжнародний жіночий день;

— Міжнародний жіночий день; 9 березня — Міжнародний день ді-джея;

— Міжнародний день ді-джея; 9-10 березня — Шевченківські дні;

— Шевченківські дні; 14 березня — День українського добровольця;

— День українського добровольця; 14 березня — Всесвітній день сну;

— Всесвітній день сну; 15 березня — Всесвітній день захисту прав споживачів;

— Всесвітній день захисту прав споживачів; 16 березня — День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення;

— День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення; 20 березня — Весняне рівнодення;

— Весняне рівнодення; 21-27 березня — Тиждень солідарності з народами, щo борються проти расизму тa расової дискримінації;

— Тиждень солідарності з народами, щo борються проти расизму тa расової дискримінації; 21 березня — Всесвітній день поезії;

— Всесвітній день поезії; 21 березня — Міжнародний день боротьби зa ліквідацію расової дискримінації;

— Міжнародний день боротьби зa ліквідацію расової дискримінації; 21 березня — Міжнародний день лялькаря;

— Міжнародний день лялькаря; 22 березня — Всесвітній день водних ресурсів;

— Всесвітній день водних ресурсів; 22 березня — День таксиста;

— День таксиста; 23 березня — Всесвітній метеорологічний день;

— Всесвітній метеорологічний день; 24 березня — Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз;

— Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз; 25 березня — Благовіщення;

— Благовіщення; 25 березня — Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі;

— Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі; 25 березня — День Служби безпеки України;

— День Служби безпеки України; 26 березня — День Національної гвардії;

— День Національної гвардії; 27 березня — Міжнародний день театру.

Читайте також: