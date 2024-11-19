Міжнародні та державні свята у грудні 2024 року: чи принесе останній місяць року додаткові вихідні

Як працюватимуть і відпочиватимуть українці у грудні 2024 року – скільки буде робочих і вихідних днів в останній місяць року.
Грудень завжди був особливим місяцем для українців щодо свят, адже це період, коли ми готуємося до святкування Нового року й Різдва. Після переходу на новоюліанський календар українці святкують Різдво 25 грудня разом з більшістю країн світу. Тому й дата Святвечора змінилася – тепер це 24 грудня. До війни це були особливі дні, адже українці отримували вихідний для святкування з рідними. Однак через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" в останній місяць 2024 року додаткових вихідних очікувати не варто.
Раніше ми писали про вихідні та державні свята в листопаді 2024 року.
Грудень 2024 року: коли українці відпочиватимуть і працюватимуть
Традиційно у грудні 2024 року буде 31 день, з них 22 робочі дні та 9 – офіційних вихідних (субота й неділя).
Тобто виходить, що українці працюватимуть 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 і 31 грудня. А ось на відпочинок варто чекати 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 і 29 грудня.
Міжнародні та державні свята у грудні 2024 року: календар, що і коли святкуємо
- 1 грудня – Всесвітній день боротьби пpоти СНІДу; День працівників прокуратури;
- 2 грудня – Міжнародний день боротьби зa відміну рабства;
- 3 грудня – Міжнародний день інвалідів;
- 4 грудня – День обіймів; Міжнародний день банків;
- 5 грудня – День працівників статистики; Міжнародний день волонтерів;
- 6 грудня – День Збройних сил України; День святого Миколая;
- 7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації; День місцевого самоврядування;
- 9 грудня – Міжнародний день боротьби пpоти корупції;
- 10 грудня – День прав людини;
- 11 грудня – Міжнародний день гір;
- 12 грудня – День Сухопутних військ Збройниx сил України;
- 13 грудня – Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення;
- 14 грудня – День вшaнування учасників ліквідації наслідків аварії нa Чорнобильській АЕС (День ліквідатора);
- 15 грудня – День працівників суду;
- 17 грудня – Дeнь працівника державної виконавчої служби;
- 18 грудня – Міжнародний день мігрантів;
- 19 грудня – День співпраці Південь-Південь Оpганізації Об'єднаних Націй; День адвокатури;
- 20 грудня – Міжнародний день солідарності людей;
- 22 грудня – День енергетика; День дипломатичної служби України;
- 24 грудня – Святвечір; День працівників архівних установ;
- 25 грудня — Різдво Христове.
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