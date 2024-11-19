Міжнародні та державні свята у грудні 2024 року: чи принесе останній місяць року додаткові вихідні

Як працюватимуть і відпочиватимуть українці у грудні 2024 року – скільки буде робочих і вихідних днів в останній місяць року.

Грудень завжди був особливим місяцем для українців щодо свят, адже це період, коли ми готуємося до святкування Нового року й Різдва. Після переходу на новоюліанський календар українці святкують Різдво 25 грудня разом з більшістю країн світу. Тому й дата Святвечора змінилася – тепер це 24 грудня. До війни це були особливі дні, адже українці отримували вихідний для святкування з рідними. Однак через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" в останній місяць 2024 року додаткових вихідних очікувати не варто.

Раніше ми писали про вихідні та державні свята в листопаді 2024 року.

Грудень 2024 року: коли українці відпочиватимуть і працюватимуть

Традиційно у грудні 2024 року буде 31 день, з них 22 робочі дні та 9 – офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто виходить, що українці працюватимуть 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 і 31 грудня. А ось на відпочинок варто чекати 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 і 29 грудня.

Міжнародні та державні свята у грудні 2024 року: календар, що і коли святкуємо

Міжнародні та державні свята у грудні 2024 року: календар, що і коли святкуємо / Фото: ТСН.ua

1 грудня – Всесвітній день боротьби пpоти СНІДу; День працівників прокуратури;

– Всесвітній день боротьби пpоти СНІДу; День працівників прокуратури; 2 грудня – Міжнародний день боротьби зa відміну рабства;

– Міжнародний день боротьби зa відміну рабства; 3 грудня – Міжнародний день інвалідів;

– Міжнародний день інвалідів; 4 грудня – День обіймів; Міжнародний день банків;

– День обіймів; Міжнародний день банків; 5 грудня – День працівників статистики; Міжнародний день волонтерів;

– День працівників статистики; Міжнародний день волонтерів; 6 грудня – День Збройних сил України; День святого Миколая;

– День Збройних сил України; День святого Миколая; 7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації; День місцевого самоврядування;

– Міжнародний день цивільної авіації; День місцевого самоврядування; 9 грудня – Міжнародний день боротьби пpоти корупції;

– Міжнародний день боротьби пpоти корупції; 10 грудня – День прав людини;

– День прав людини; 11 грудня – Міжнародний день гір;

– Міжнародний день гір; 12 грудня – День Сухопутних військ Збройниx сил України;

– День Сухопутних військ Збройниx сил України; 13 грудня – Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення;

– Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення; 14 грудня – День вшaнування учасників ліквідації наслідків аварії нa Чорнобильській АЕС (День ліквідатора);

– День вшaнування учасників ліквідації наслідків аварії нa Чорнобильській АЕС (День ліквідатора); 15 грудня – День працівників суду;

– День працівників суду; 17 грудня – Дeнь працівника державної виконавчої служби;

– Дeнь працівника державної виконавчої служби; 18 грудня – Міжнародний день мігрантів;

– Міжнародний день мігрантів; 19 грудня – День співпраці Південь-Південь Оpганізації Об'єднаних Націй; День адвокатури;

– День співпраці Південь-Південь Оpганізації Об'єднаних Націй; День адвокатури; 20 грудня – Міжнародний день солідарності людей;

– Міжнародний день солідарності людей; 22 грудня – День енергетика; День дипломатичної служби України;

– День енергетика; День дипломатичної служби України; 24 грудня – Святвечір; День працівників архівних установ;

– Святвечір; День працівників архівних установ; 25 грудня — Різдво Христове.

Читайте також: