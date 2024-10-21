Міжнародні та державні свята у листопаді 2024 року: чи будуть в українців додаткові вихідні

Як працюватимуть і відпочиватимуть українці у листопаді 2024 року — скільки буде робочих і вихідних днів.

В листопаді на українці не чекають додаткові вихідні. І навіть не через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". В останній осінній місяць зазвичай не було державних свят, які передбачали отримання вихідного дня.

Раніше ми писали про вихідні та державні свята в жовтні 2024 року.

Листопад 2024 року: коли українці будуть відпочивати і працювати

Традиційно у листопаді 2024 року буде 30 днів, а з них – 21 робочий день і 9 – офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто виходить, що українці працюватимуть 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 листопада. А ось на відпочинок слід чекати 2 і 3, 9 і 10, 16 і 17, 23 і 24, а також 30 листопада.

Міжнародні та державні свята у листопаді 2024 року: календар, що і коли святкуємо

Які свята святкуємо в листопаді 2024 року / Фото: ТСН.ua

1 листопада – Всесвітній день балету;

– Всесвітній день балету; 3 листопада – День інженерних військ України; День ракетних військ і артилерії України і День працівника соціальної сфери;

– День інженерних військ України; День ракетних військ і артилерії України і День працівника соціальної сфери; 4 листопада – День залізничника України;

– День залізничника України; 6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час воєнних та збройних конфліктів і День визволення Києва;

– Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час воєнних та збройних конфліктів і День визволення Києва; 7 листопада – Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом у закладах освіти;

– Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом у закладах освіти; 8 листопада – Всесвітній день піаніста;

– Всесвітній день піаніста; 9 листопада – Всесвітній день свободи і Всесвітній день усиновлення;

– Всесвітній день свободи і Всесвітній день усиновлення; 10 листопада – Всесвітній день імунізації; Міжнародний день бухгалтерії; Всесвітній день молоді і День виноградарів, виноробів та садівників України;

– Всесвітній день імунізації; Міжнародний день бухгалтерії; Всесвітній день молоді і День виноградарів, виноробів та садівників України; 11 листопада – Міжнародний день студента та День студента в Україні; День працівників сільського господарства України;

– Міжнародний день студента та День студента в Україні; День працівників сільського господарства України; 13 листопада – Всесвітній день доброти;

– Всесвітній день доброти; 16 листопада – Всесвітній день рукоділля; День працівників радіо, телебачення та зв’язку України;

– Всесвітній день рукоділля; День працівників радіо, телебачення та зв’язку України; 17 листопада – Міжнародний день кредитних союзів; Міжнародний день боротьби зa ліквідацію бідності;

– Міжнародний день кредитних союзів; Міжнародний день боротьби зa ліквідацію бідності; 18 листопада – День сержанта Збройних Сил України;

– День сержанта Збройних Сил України; 19 листопада – День працівника скляної промисловості України; День працівників гідрометеорологічної служби і Всесвітній день туалету;

– День працівника скляної промисловості України; День працівників гідрометеорологічної служби і Всесвітній день туалету; 20 листопада – День педіатра і Всесвітній день дитини;

– День педіатра і Всесвітній день дитини; 21 листопада – Всесвітній день рибальства; День гідності та свободи; День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України;

– Всесвітній день рибальства; День гідності та свободи; День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України; 22 листопада – Міжнародний день музиканта;

– Міжнародний день музиканта; 23 листопада – День пам’яті жертв Голодоморів; Всесвітній день акварелі;

– День пам’яті жертв Голодоморів; Всесвітній день акварелі; 26 листопада – Міжнародний день чоботяра;

– Міжнародний день чоботяра; 27 листопада – День заснування Національної Академії Наук України;

– День заснування Національної Академії Наук України; 29 листопада – Міжнародний день ягуара; День логіста в Україні; День без покупок і Всесвітній день інформації;

– Міжнародний день ягуара; День логіста в Україні; День без покупок і Всесвітній день інформації; 30 листопада – Міжнародний день сексу; День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України і Міжнародний день захисту інформації.

Також не забудьте, що цього місяця на українців чекає початок Різдвяного посту.

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