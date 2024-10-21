Міжнародні та державні свята у листопаді 2024 року: чи будуть в українців додаткові вихідні

Як працюватимуть і відпочиватимуть українці у листопаді 2024 року — скільки буде робочих і вихідних днів.
В листопаді на українці не чекають додаткові вихідні. І навіть не через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". В останній осінній місяць зазвичай не було державних свят, які передбачали отримання вихідного дня.
Раніше ми писали про вихідні та державні свята в жовтні 2024 року.
Листопад 2024 року: коли українці будуть відпочивати і працювати
Традиційно у листопаді 2024 року буде 30 днів, а з них – 21 робочий день і 9 – офіційних вихідних (субота й неділя).
Тобто виходить, що українці працюватимуть 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 листопада. А ось на відпочинок слід чекати 2 і 3, 9 і 10, 16 і 17, 23 і 24, а також 30 листопада.
Міжнародні та державні свята у листопаді 2024 року: календар, що і коли святкуємо
- 1 листопада – Всесвітній день балету;
- 3 листопада – День інженерних військ України; День ракетних військ і артилерії України і День працівника соціальної сфери;
- 4 листопада – День залізничника України;
- 6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час воєнних та збройних конфліктів і День визволення Києва;
- 7 листопада – Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом у закладах освіти;
- 8 листопада – Всесвітній день піаніста;
- 9 листопада – Всесвітній день свободи і Всесвітній день усиновлення;
- 10 листопада – Всесвітній день імунізації; Міжнародний день бухгалтерії; Всесвітній день молоді і День виноградарів, виноробів та садівників України;
- 11 листопада – Міжнародний день студента та День студента в Україні; День працівників сільського господарства України;
- 13 листопада – Всесвітній день доброти;
- 16 листопада – Всесвітній день рукоділля; День працівників радіо, телебачення та зв’язку України;
- 17 листопада – Міжнародний день кредитних союзів; Міжнародний день боротьби зa ліквідацію бідності;
- 18 листопада – День сержанта Збройних Сил України;
- 19 листопада – День працівника скляної промисловості України; День працівників гідрометеорологічної служби і Всесвітній день туалету;
- 20 листопада – День педіатра і Всесвітній день дитини;
- 21 листопада – Всесвітній день рибальства; День гідності та свободи; День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України;
- 22 листопада – Міжнародний день музиканта;
- 23 листопада – День пам’яті жертв Голодоморів; Всесвітній день акварелі;
- 26 листопада – Міжнародний день чоботяра;
- 27 листопада – День заснування Національної Академії Наук України;
- 29 листопада – Міжнародний день ягуара; День логіста в Україні; День без покупок і Всесвітній день інформації;
- 30 листопада – Міжнародний день сексу; День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України і Міжнародний день захисту інформації.
Також не забудьте, що цього місяця на українців чекає початок Різдвяного посту.
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