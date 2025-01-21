Міжнародні та державні свята у лютому 2025 року: чи будуть в українців додаткові вихідні

Як працюватимуть і відпочиватимуть українці у лютому 2025 року – скільки буде робочих і вихідних днів в останній місяць зими.

Останній місяць зими не принесе жодних додаткових вихідних українцям. Хоча деякі цікаві свята все ж на нас чекають. Через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" в лютому 2025 року додаткових вихідних все-рівно б не було.

Раніше ми писали про вихідні та державні свята в січні 2025 року.

Лютий 2025 року: коли українці відпочиватимуть і працюватимуть

2025 рік не високосний, а тому традиційно у лютому буде 28 днів, з них 20 робочих днів та 8 – офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто виходить, що українці працюватимуть 3-7, 10-14, 17-21 та 24-28 лютого. А ось на відпочинок варто чекати 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 лютого.

Міжнародні та державні свята у лютому 2025 року: календар, що і коли святкуємо

Які свята в лютому 2025 року: чи будуть додаткові вихідні / Фото: ТСН.ua

4 лютого – День безпечної Мережі; Всесвітній день боротьби проти рака;

– День безпечної Мережі; Всесвітній день боротьби проти рака; 6 лютого – Міжнародний день бармена;

– Міжнародний день бармена; 9 лютого – Міжнародний день стоматолога;

– Міжнародний день стоматолога; 11 лютого – Всесвітній день хворого ;

– Всесвітній день хворого 14 лютого – День святого Валентина (День закоханих); День комп'ютерника;

– День святого Валентина (День закоханих); День комп'ютерника; 15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини; День вшановування учасників бойових дій на території інших держав;

– Міжнародний день онкохворої дитини; День вшановування учасників бойових дій на території інших держав; 17 лютого – День спонтанного прояву доброти;

– День спонтанного прояву доброти; 20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості;

– Всесвітній день соціальної справедливості; 21 лютого – Міжнародний день рідної мови;

– Міжнародний день рідної мови; 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів.

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