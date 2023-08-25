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Міжнародні та державні свята у вересні 2023 року: чи будуть додаткові вихідні

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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Міжнародні та державні свята у вересні 2023 року: чи будуть додаткові вихідні

Свята у вересні 2023 року / Фото: pixabay.com

Осінь в Україні традиційно розпочнеться з Дня знань. Дізнайтеся про всі свята у вересні 2023 року та скільки днів працюватимуть українці.

27 липня 2023 року Верховна Рада подовжила дію воєнного стану ще на 90 днів (від 18 серпня до 18 листопада). Згідно з законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", додаткових вихідних у цей період не передбачено.

Раніше ми також писали про вихідні і свята в серпні 2023 року.

Скільки робочих і вихідних днів у вересні 2023 року

В вересні традиційно 30 днів, з них 2023 року 21 робочий та 9 – офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто українці працюватимуть 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 і 29 вересня. А відпочиватимуть 2 і 3, 9 і 10, 16 і 17, 23 і 24, 30 вересня.

Початок осені принесе українцям кілька важливих подій. Традиційно 1 вересня ми святкуватимемо День знань. Також на українців чекає кілька державних свят – День танкіста (10 вересня), День рятувальника (17 вересня), а також міжнародні свята – Міжнародний день солідарності журналістів (8 вересня), Міжнародний день охорони озонового шару (16 вересня), Міжнародний день миру (21 вересня).

Міжнародні й державні свята у вересні 2023 року

Міжнародні й державні свята у вересні 2023 року / © ТСН.ua
Міжнародні й державні свята у вересні 2023 року / Фото: ТСН.ua
  • 1 вересня – День знань;
  • 2 вересня – День нотаріату;
  • 3 вересня – День підприємця;
  • 8 вересня – Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів;
  • 9 вересня – День українського кіно, Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка, День фізкультури і спорту;
  • 10 вересня – День танкіста, День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, Всесвітній день запобігання самогубствам;
  • 13 вересня – День програміста;
  • 15 вересня – Міжнародний день демократії;
  • 16 вересня – Міжнародний день охорони озонового шару, День фармацевтичного працівника, День винахідника й раціоналізатора;
  • 17 вересня – День працівника лісу, День рятувальника;
  • 20 вересня  – День HR-менеджера, День рекрутера;
  • 21 вересня – Міжнародний день миру;
  • 22 вересня – День партизанської слави;
  • 24 вересня – День машинобудівника;
  • 27 вересня – День туризму, День вихователя і всіх дошкільних працівників;
  • 30 вересня – День усиновлення, Міжнародний день перекладача, Всеукраїнський день бібліотек.

Нагадаємо, що саме від 1 вересня 2023 року ПЦУ та Греко-католицька церква України переходять на новий календар. Тому варто переглянути церковний календар на вересень 2023 року, щоб знати, коли ми святкуватимемо важливі релігійні події.

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