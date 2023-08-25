Міжнародні та державні свята у вересні 2023 року: чи будуть додаткові вихідні

Осінь в Україні традиційно розпочнеться з Дня знань. Дізнайтеся про всі свята у вересні 2023 року та скільки днів працюватимуть українці.

27 липня 2023 року Верховна Рада подовжила дію воєнного стану ще на 90 днів (від 18 серпня до 18 листопада). Згідно з законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", додаткових вихідних у цей період не передбачено.

Раніше ми також писали про вихідні і свята в серпні 2023 року.

Скільки робочих і вихідних днів у вересні 2023 року

В вересні традиційно 30 днів, з них 2023 року 21 робочий та 9 – офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто українці працюватимуть 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 і 29 вересня. А відпочиватимуть 2 і 3, 9 і 10, 16 і 17, 23 і 24, 30 вересня.

Початок осені принесе українцям кілька важливих подій. Традиційно 1 вересня ми святкуватимемо День знань. Також на українців чекає кілька державних свят – День танкіста (10 вересня), День рятувальника (17 вересня), а також міжнародні свята – Міжнародний день солідарності журналістів (8 вересня), Міжнародний день охорони озонового шару (16 вересня), Міжнародний день миру (21 вересня).

Міжнародні й державні свята у вересні 2023 року

Міжнародні й державні свята у вересні 2023 року / Фото: ТСН.ua

1 вересня – День знань;

– День знань; 2 вересня – День нотаріату;

– День нотаріату; 3 вересня – День підприємця;

– День підприємця; 8 вересня – Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів;

– Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів; 9 вересня – День українського кіно, Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка, День фізкультури і спорту;

– День українського кіно, Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка, День фізкультури і спорту; 10 вересня – День танкіста, День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, Всесвітній день запобігання самогубствам;

– День танкіста, День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, Всесвітній день запобігання самогубствам; 13 вересня – День програміста;

– День програміста; 15 вересня – Міжнародний день демократії;

– Міжнародний день демократії; 16 вересня – Міжнародний день охорони озонового шару, День фармацевтичного працівника, День винахідника й раціоналізатора;

– Міжнародний день охорони озонового шару, День фармацевтичного працівника, День винахідника й раціоналізатора; 17 вересня – День працівника лісу, День рятувальника;

– День працівника лісу, День рятувальника; 20 вересня – День HR-менеджера, День рекрутера;

– День HR-менеджера, День рекрутера; 21 вересня – Міжнародний день миру;

– Міжнародний день миру; 22 вересня – День партизанської слави;

– День партизанської слави; 24 вересня – День машинобудівника;

– День машинобудівника; 27 вересня – День туризму, День вихователя і всіх дошкільних працівників;

– День туризму, День вихователя і всіх дошкільних працівників; 30 вересня – День усиновлення, Міжнародний день перекладача, Всеукраїнський день бібліотек.

Нагадаємо, що саме від 1 вересня 2023 року ПЦУ та Греко-католицька церква України переходять на новий календар. Тому варто переглянути церковний календар на вересень 2023 року, щоб знати, коли ми святкуватимемо важливі релігійні події.

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