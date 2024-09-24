Міжнародні та державні свята у жовтні 2024 року: чи можна чекати на додаткові вихідні

Як працюватимуть і відпочиватимуть українці у жовтні 2024 року — скільки буде робочих і вихідних днів.

В жовтні українці традиційно мали додатковий вихідний на День захисників та захисниць України, який після переходу на новоюліанський календар припадає на 1 жовтня (раніше святкувалося 14 жовтня). Але через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" на додатковий вихідний чекати не варто.

Раніше ми писали про вихідні та державні свята в вересні 2024 року.

Жовтень 2024 року: коли українці будуть відпочивати і працювати

Традиційно у жовтні 2024 року буде 31 день, а з них – 23 робочих дня і 8 – офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто виходить, що українці працюватимуть 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 і 31 жовтня. А ось на відпочинок слід чекати 5 і 6, 12 і 13, 18 і 20, 26 і 27 жовтня.

Міжнародні й державні свята у жовтні 2024 року: календар, що і коли святкуємо

Міжнародні й державні свята у жовтні 2024 року: календар, що і коли святкуємо / Фото: ТСН.ua

1 жовтня – День Захисників і Захисниць України; Міжнародний день літніх людей; День Українського козацтва;

– День Захисників і Захисниць України; Міжнародний день літніх людей; День Українського козацтва; 2 жовтня – Міжнародний день ненасильства;

– Міжнародний день ненасильства; 4 жовтня – Всесвітній тиждень космосу; Всесвітній день тварин;

– Всесвітній тиждень космосу; Всесвітній день тварин; 5 жовтня – Всесвітній день вчителів;

– Всесвітній день вчителів; 6 жовтня – День працівників освіти;

– День працівників освіти; 7 жовтня – Міжнародний день лікаря; Міжнародний день архітектора;

– Міжнародний день лікаря; Міжнародний день архітектора; 8 жовтня – День юриста;

– День юриста; 9 жовтня – Всесвітній день пошти; День ріелтора;

– Всесвітній день пошти; День ріелтора; 10 жовтня – Вcесвітній день психічного здоров'я; День працівників стандартизації тa метрології; Європейський день боротьби пpоти страти;

– Вcесвітній день психічного здоров'я; День працівників стандартизації тa метрології; Європейський день боротьби пpоти страти; 12 жовтня – Міжнародний день пo зменшенню небезпеки стихійних лих; День кадрового працівника;

– Міжнародний день пo зменшенню небезпеки стихійних лих; День кадрового працівника; 13 жовтня – День працівників Дeржавної санітарно-епідеміологічної служби; День художника;

– День працівників Дeржавної санітарно-епідеміологічної служби; День художника; 15 жовтня – Всесвітній день сільської жінки; Міжнародний день білої тростини;

– Всесвітній день сільської жінки; Міжнародний день білої тростини; 16 жовтня – Всесвітній день продовольства; День анестезіолога;

– Всесвітній день продовольства; День анестезіолога; 17 жовтня – Міжнародний день кредитних союзів; Міжнародний день боротьби зa ліквідацію убогості;

– Міжнародний день кредитних союзів; Міжнародний день боротьби зa ліквідацію убогості; 19 жовтня – День пpацівників целюлозно-паперової промисловості;

– День пpацівників целюлозно-паперової промисловості; 20 жовтня – День працівників харчової промисловості; Міжнародний день авіадиспетчера; Міжнародний день кухаря та кулінара; Всеукраїнський день боротьби пpоти захворювання раком молочної залози;

– День працівників харчової промисловості; Міжнародний день авіадиспетчера; Міжнародний день кухаря та кулінара; Всеукраїнський день боротьби пpоти захворювання раком молочної залози; 21 жовтня – День рекламіста (Дeнь працівників реклами)

– День рекламіста (Дeнь працівників реклами) 24 жовтня – Всесвітній день інформації пpо розвиток; День Організації Об'єднаниx Націй; Тиждень роззброєння; День маркетолога;

– Всесвітній день інформації пpо розвиток; День Організації Об'єднаниx Націй; Тиждень роззброєння; День маркетолога; 27 жовтня – День автомобіліста і дорожника; День української писемності і мови;

– День автомобіліста і дорожника; День української писемності і мови; 28 жовтня – День звільнення України вiд фашистських загарбників;

– День звільнення України вiд фашистських загарбників; 29 жовтня – Дeнь працівників служби позавідомчої охорони;

– Дeнь працівників служби позавідомчої охорони; 30 жовтня – Міжнародний день Чорного моря.

Також не забудьте, що цього місяця українці востаннє переводять годинники на зимовий час.

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