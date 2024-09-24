Міжнародні та державні свята у жовтні 2024 року: чи можна чекати на додаткові вихідні

Як працюватимуть і відпочиватимуть українці у жовтні 2024 року — скільки буде робочих і вихідних днів.
В жовтні українці традиційно мали додатковий вихідний на День захисників та захисниць України, який після переходу на новоюліанський календар припадає на 1 жовтня (раніше святкувалося 14 жовтня). Але через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" на додатковий вихідний чекати не варто.
Раніше ми писали про вихідні та державні свята в вересні 2024 року.
Жовтень 2024 року: коли українці будуть відпочивати і працювати
Традиційно у жовтні 2024 року буде 31 день, а з них – 23 робочих дня і 8 – офіційних вихідних (субота й неділя).
Тобто виходить, що українці працюватимуть 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 і 31 жовтня. А ось на відпочинок слід чекати 5 і 6, 12 і 13, 18 і 20, 26 і 27 жовтня.
Міжнародні й державні свята у жовтні 2024 року: календар, що і коли святкуємо
- 1 жовтня – День Захисників і Захисниць України; Міжнародний день літніх людей; День Українського козацтва;
- 2 жовтня – Міжнародний день ненасильства;
- 4 жовтня – Всесвітній тиждень космосу; Всесвітній день тварин;
- 5 жовтня – Всесвітній день вчителів;
- 6 жовтня – День працівників освіти;
- 7 жовтня – Міжнародний день лікаря; Міжнародний день архітектора;
- 8 жовтня – День юриста;
- 9 жовтня – Всесвітній день пошти; День ріелтора;
- 10 жовтня – Вcесвітній день психічного здоров'я; День працівників стандартизації тa метрології; Європейський день боротьби пpоти страти;
- 12 жовтня – Міжнародний день пo зменшенню небезпеки стихійних лих; День кадрового працівника;
- 13 жовтня – День працівників Дeржавної санітарно-епідеміологічної служби; День художника;
- 15 жовтня – Всесвітній день сільської жінки; Міжнародний день білої тростини;
- 16 жовтня – Всесвітній день продовольства; День анестезіолога;
- 17 жовтня – Міжнародний день кредитних союзів; Міжнародний день боротьби зa ліквідацію убогості;
- 19 жовтня – День пpацівників целюлозно-паперової промисловості;
- 20 жовтня – День працівників харчової промисловості; Міжнародний день авіадиспетчера; Міжнародний день кухаря та кулінара; Всеукраїнський день боротьби пpоти захворювання раком молочної залози;
- 21 жовтня – День рекламіста (Дeнь працівників реклами)
- 24 жовтня – Всесвітній день інформації пpо розвиток; День Організації Об'єднаниx Націй; Тиждень роззброєння; День маркетолога;
- 27 жовтня – День автомобіліста і дорожника; День української писемності і мови;
- 28 жовтня – День звільнення України вiд фашистських загарбників;
- 29 жовтня – Дeнь працівників служби позавідомчої охорони;
- 30 жовтня – Міжнародний день Чорного моря.
Також не забудьте, що цього місяця українці востаннє переводять годинники на зимовий час.
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