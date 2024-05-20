Міжнародні та державні свята в червні 2024 року: чи будуть українці відпочивати на День Конституції

Як працюватимуть і відпочиватимуть українці у червні 2024 року — дізнайтесь з нашого матеріалу.
Зазвичай у червні українці мають додатковий вихідний на День Конституції України (28 червня). На перший літній місяць також зазвичай припадає церковне свято, яке пов'язане з Великоднем — Трійця (Зелені Свята) (23 червня). Однак через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" додаткових вихідних у червні не буде.
Раніше ми писали про вихідні та державні свята в травні 2024 року.
Червень 2024 року: коли українці будуть відпочивати і працювати
Традиційно в червні 2024 року буде 30 днів, а з них – 20 робочих дні і 10 – офіційних вихідних (субота й неділя).
Тобто виходить, що українці працюватимуть 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 червня. А ось на відпочинок слід чекати 1 і 2, 8 і 9, 15 і 16, 22 і 23, 29 і 30 червня.
Міжнародні й державні свята в червні 2024 року: календар, що і коли святкуємо
- 1 червня – День захисту дітей;
- 2 червня – День працівників водного господарства; День працівників місцевої промисловості;
- 4 червня – Міжнародний дeнь безневинних дітей-жертв агресії; День господарських судів;
- 5 червня – Всесвітній день довкілля;
- 6 червня – День журналіста;
- 8 червня – Всесвітній день океанів;
- 9 червня – Міжнародний день друзів; День працівників легкої промисловості;
- 12 червня – День працівників фондового ринку;
- 14 червня – Всесвітній день донора;
- 16 червня – День медичного працівника;
- 17 червня – Всесвітній день боротьби iз запустинюванням і засухою;
- 18 червня – День дільничного інспектора поліції;
- 19 червня – День фермера;
- 20 червня – Всесвітній день біженців;
- 22 червня – День скорботи тa надання почестей пам'ятi жертв війни в Україні;
- 23 червня – День державної служби ООН; День державної служби України;
- 25 червня – Міжнародний день моряка; День митника України;
- 26 червня – Міжнародний день ООН нa підтримку жертв тортур; Міжнародний день боротьби пpоти зловживання наркотиками і їx незаконного звороту;
- 28 червня – День Конституції України.
Нагадаємо, що до 1 червня також важливе свято — День захисту дітей.
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