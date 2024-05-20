Міжнародні та державні свята в червні 2024 року: чи будуть українці відпочивати на День Конституції

Як працюватимуть і відпочиватимуть українці у червні 2024 року — дізнайтесь з нашого матеріалу.

Зазвичай у червні українці мають додатковий вихідний на День Конституції України (28 червня). На перший літній місяць також зазвичай припадає церковне свято, яке пов'язане з Великоднем — Трійця (Зелені Свята) (23 червня). Однак через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" додаткових вихідних у червні не буде.

Раніше ми писали про вихідні та державні свята в травні 2024 року.

Червень 2024 року: коли українці будуть відпочивати і працювати

Традиційно в червні 2024 року буде 30 днів, а з них – 20 робочих дні і 10 – офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто виходить, що українці працюватимуть 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 червня. А ось на відпочинок слід чекати 1 і 2, 8 і 9, 15 і 16, 22 і 23, 29 і 30 червня.

Міжнародні й державні свята в червні 2024 року: календар, що і коли святкуємо

Чи будуть додаткові вихідні в червні 2024 року / Фото: ТСН.ua

1 червня – День захисту дітей;

– День захисту дітей; 2 червня – День працівників водного господарства; День працівників місцевої промисловості;

– День працівників водного господарства; День працівників місцевої промисловості; 4 червня – Міжнародний дeнь безневинних дітей-жертв агресії; День господарських судів;

– Міжнародний дeнь безневинних дітей-жертв агресії; День господарських судів; 5 червня – Всесвітній день довкілля;

– Всесвітній день довкілля; 6 червня – День журналіста;

– День журналіста; 8 червня – Всесвітній день океанів;

– Всесвітній день океанів; 9 червня – Міжнародний день друзів; День працівників легкої промисловості;

– Міжнародний день друзів; День працівників легкої промисловості; 12 червня – День працівників фондового ринку;

– День працівників фондового ринку; 14 червня – Всесвітній день донора;

– Всесвітній день донора; 16 червня – День медичного працівника;

– День медичного працівника; 17 червня – Всесвітній день боротьби iз запустинюванням і засухою;

– Всесвітній день боротьби iз запустинюванням і засухою; 18 червня – День дільничного інспектора поліції;

– День дільничного інспектора поліції; 19 червня – День фермера;

– День фермера; 20 червня – Всесвітній день біженців;

– Всесвітній день біженців; 22 червня – День скорботи тa надання почестей пам'ятi жертв війни в Україні;

– День скорботи тa надання почестей пам'ятi жертв війни в Україні; 23 червня – День державної служби ООН; День державної служби України;

– День державної служби ООН; День державної служби України; 25 червня – Міжнародний день моряка; День митника України;

– Міжнародний день моряка; День митника України; 26 червня – Міжнародний день ООН нa підтримку жертв тортур; Міжнародний день боротьби пpоти зловживання наркотиками і їx незаконного звороту;

– Міжнародний день ООН нa підтримку жертв тортур; Міжнародний день боротьби пpоти зловживання наркотиками і їx незаконного звороту; 28 червня – День Конституції України.

Нагадаємо, що до 1 червня також важливе свято — День захисту дітей.

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