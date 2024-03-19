Міжнародні та державні свята в квітні 2024 року: як працюватимуть та відпочиватимуть українці

Цього весняного місяця вихідними будуть лише суботи і неділі. Але варто зазначити, що на українців чекає чимало державних, міжнародних та професійних свят.
У квітні 2024 року немає жодного офіційного державного свята, а тому українці будуть відпочивати лише у суботу та неділю. Звичайно, через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" (від 6 лютого 2024 року він був подовжений ще на 90 діб) додаткових вихідних у квітні не було б і так.
Раніше ми писали про вихідні та державні свята в березні 2024 року.
Квітень 2024 року: коли українці будуть відпочивати і працювати
Традиційно в квітні 2024 року буде 30 днів, а з них – 22 робочих дні і 8 – офіційних вихідних (субота й неділя).
Тобто виходить, що українці працюватимуть 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 і 30 квітня. В ось на відпочинок слід чекати 6 і 7, 13 і 14, 20 і 21, 27 і 28 квітня.
Варто звернути увагу, що в квітні на українців чекає важливе церковне свято. Вхід Господній до Єрусалима (у народі Вербна неділя) 2024 року припадає на 28 квітня. Ця дата прив'язана до святкування Великодня, а тому щороку змінюється.
Міжнародні й державні свята в квітні 2024 року: календар, що і коли святкуємо
- 1 квітня – День народження долара, День розчинної кави, Міжнародний день птахів (День орнітолога), День сміху;
- 2 квітня – Міжнародний день дитячої книги;
- 3 квітня – Всесвітній день водних тварин;
- 4 квітня – Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, котра пов’язана з розмінуванням, Міжнародний день бродячих тварин;
- 5 квітня – День укладення першої Конституції України;
- 6 квітня – Всесвітній день настільного тенісу;
- 7 квітня – Всесвітній день здоров’я;
- 8 квітня – Міжнародний день ромів;
- 11 квітня – День підводного човна, Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів;
- 12 квітня – День скаута в Україні, День працівників ракетно-космічної галузі України;
- 15 квітня – День працівників кримінального розшуку України, Всесвітній день мистецтва;
- 17 квітня – День пожежної охорони України;
- 18 квітня – День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні, Міжнародний день пам’яток та історичних місць (або ж День всесвітнього спадку);
- 20 квітня – День вдячності волонтерам, День навколишнього середовища, або День довкілля в Україні;
- 23 квітня – Всеукраїнський день психолога, Всесвітній день книг і авторського права;
- 24 квітня – День водопровідника;
- 26 квітня – Міжнародний день інтелектуальної власності, Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф, Міжнародний день пам’яті про чорнобильську катастрофу;
- 27 квітня – День азбуки Морзе, Всесвітній день ветеринара;
- 28 квітня – День працівників швидкої медичної допомоги, Всесвітній день охорони праці;
- 29 квітня – Міжнародний день заснування Організації із заборони хімічної зброї та День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї, Міжнародний день танцю, Всеукраїнський день футболу;
- 30 квітня – Всесвітній день мобільності та доступності, День прикордонника в Україні, Міжнародний день джазу.
Нагадаємо, що в квітні все ще триватиме Великий піст, який розпочався 18 березня і завершиться напередодні Великодня. Це період, коли віряни готуються до одного з найбільших церковних свят, очищаючись духовно та тілесно. У Великий піст заборонено вживати продукти тваринного походження.
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