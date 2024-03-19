Міжнародні та державні свята в квітні 2024 року: як працюватимуть та відпочиватимуть українці

Цього весняного місяця вихідними будуть лише суботи і неділі. Але варто зазначити, що на українців чекає чимало державних, міжнародних та професійних свят.

У квітні 2024 року немає жодного офіційного державного свята, а тому українці будуть відпочивати лише у суботу та неділю. Звичайно, через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" (від 6 лютого 2024 року він був подовжений ще на 90 діб) додаткових вихідних у квітні не було б і так.

Раніше ми писали про вихідні та державні свята в березні 2024 року.

Квітень 2024 року: коли українці будуть відпочивати і працювати

Традиційно в квітні 2024 року буде 30 днів, а з них – 22 робочих дні і 8 – офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто виходить, що українці працюватимуть 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 і 30 квітня. В ось на відпочинок слід чекати 6 і 7, 13 і 14, 20 і 21, 27 і 28 квітня.

Варто звернути увагу, що в квітні на українців чекає важливе церковне свято. Вхід Господній до Єрусалима (у народі Вербна неділя) 2024 року припадає на 28 квітня. Ця дата прив'язана до святкування Великодня, а тому щороку змінюється.

Міжнародні й державні свята в квітні 2024 року: календар, що і коли святкуємо

Міжнародні й державні свята в квітні 2024 року: календар / Фото: ТСН.ua

1 квітня – День народження долара, День розчинної кави, Міжнародний день птахів (День орнітолога), День сміху;

– День народження долара, День розчинної кави, Міжнародний день птахів (День орнітолога), День сміху; 2 квітня – Міжнародний день дитячої книги;

– Міжнародний день дитячої книги; 3 квітня – Всесвітній день водних тварин;

– Всесвітній день водних тварин; 4 квітня – Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, котра пов’язана з розмінуванням, Міжнародний день бродячих тварин;

– Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, котра пов’язана з розмінуванням, Міжнародний день бродячих тварин; 5 квітня – День укладення першої Конституції України;

– День укладення першої Конституції України; 6 квітня – Всесвітній день настільного тенісу;

– Всесвітній день настільного тенісу; 7 квітня – Всесвітній день здоров’я;

– Всесвітній день здоров’я; 8 квітня – Міжнародний день ромів;

– Міжнародний день ромів; 11 квітня – День підводного човна, Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів;

– День підводного човна, Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів; 12 квітня – День скаута в Україні, День працівників ракетно-космічної галузі України;

– День скаута в Україні, День працівників ракетно-космічної галузі України; 15 квітня – День працівників кримінального розшуку України, Всесвітній день мистецтва;

– День працівників кримінального розшуку України, Всесвітній день мистецтва; 17 квітня – День пожежної охорони України;

– День пожежної охорони України; 18 квітня – День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні, Міжнародний день пам’яток та історичних місць (або ж День всесвітнього спадку);

– День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні, Міжнародний день пам’яток та історичних місць (або ж День всесвітнього спадку); 20 квітня – День вдячності волонтерам, День навколишнього середовища, або День довкілля в Україні;

– День вдячності волонтерам, День навколишнього середовища, або День довкілля в Україні; 23 квітня – Всеукраїнський день психолога, Всесвітній день книг і авторського права;

– Всеукраїнський день психолога, Всесвітній день книг і авторського права; 24 квітня – День водопровідника;

– День водопровідника; 26 квітня – Міжнародний день інтелектуальної власності, Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф, Міжнародний день пам’яті про чорнобильську катастрофу;

– Міжнародний день інтелектуальної власності, Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф, Міжнародний день пам’яті про чорнобильську катастрофу; 27 квітня – День азбуки Морзе, Всесвітній день ветеринара;

– День азбуки Морзе, Всесвітній день ветеринара; 28 квітня – День працівників швидкої медичної допомоги, Всесвітній день охорони праці;

– День працівників швидкої медичної допомоги, Всесвітній день охорони праці; 29 квітня – Міжнародний день заснування Організації із заборони хімічної зброї та День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї, Міжнародний день танцю, Всеукраїнський день футболу;

– Міжнародний день заснування Організації із заборони хімічної зброї та День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї, Міжнародний день танцю, Всеукраїнський день футболу; 30 квітня – Всесвітній день мобільності та доступності, День прикордонника в Україні, Міжнародний день джазу.

Нагадаємо, що в квітні все ще триватиме Великий піст, який розпочався 18 березня і завершиться напередодні Великодня. Це період, коли віряни готуються до одного з найбільших церковних свят, очищаючись духовно та тілесно. У Великий піст заборонено вживати продукти тваринного походження.

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