Міжнародні та державні свята в липні 2024 року: чи можна чекати на додаткові вихідні

Як працюватимуть і відпочиватимуть українці у липні 2024 року — дізнайтесь з нашого матеріалу.

Зазвичай у липні українці святкували давнє народне свято — Івана Купала. Воно припадало на 7 липня і поєднувалося з церковним святом Різдвом Івана Хрестителя. Через перехід ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар, дата останнього свята змінилася (24 червня), а тому й Івана Купала тепер ми будемо святкувати по-новому. Через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" додаткових вихідних у липні не буде. Але цього літнього місяця зазвичай українці не мали жодних офіційних додаткових вихідних і в мирний час.

Раніше ми писали про вихідні та державні свята в червні 2024 року.

Липень 2024 року: коли українці будуть відпочивати і працювати

Традиційно в липні 2024 року буде 31 день, а з них – 23 робочих днів і 8 – офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто виходить, що українці працюватимуть 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 і 31 липня. А ось на відпочинок слід чекати 6 і 7, 13 і 14, 20 і 21, 27 і 28 липня.

Міжнародні й державні свята в липні 2024 року: календар, що і коли святкуємо

Які свята в липні 2024 року: календар / Фото: ТСН.ua

1 липня – День архітектури України, День державного реєстратора, День слідчого;

– День архітектури України, День державного реєстратора, День слідчого; 2 липня – День податківця України;

– День податківця України; 4 липня – День судового експерта;

– День судового експерта; 6 липня – День військ ППО Збpойних Сил України;

– День військ ППО Збpойних Сил України; 7 липня – День Військово-морських Сил Укpаїни, День пpацівника природно-заповідної справи;

– День Військово-морських Сил Укpаїни, День пpацівника природно-заповідної справи; 11 липня – Всесвітній день народонаселення;

– Всесвітній день народонаселення; 12 липня – Всесвітній день бортпровідника;

– Всесвітній день бортпровідника; 14 липня – День рибалки;

– День рибалки; 15 липня – День Української Державності;

– День Української Державності; 16 липня – День бухгалтера;

– День бухгалтера; 18 липня – Міжднародний день Нельсона Мандели;

– Міжднародний день Нельсона Мандели; 21 липня – День працівників металургійної тa гірничодобувної промисловості;

– День працівників металургійної тa гірничодобувної промисловості; 26 липня – День системного адміністратора;

– День системного адміністратора; 28 липня – День флота України, День працівників торгівлі, Міжнародний день боротьби iз вірусними гепатитами.

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