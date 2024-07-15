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Міжнародні та державні свята в серпні 2024 року: чи буде додатковий вихідний на День Незалежності

Міжнародні та державні свята в серпні 2024 року: чи буде додатковий вихідний на День Незалежності

Чи буде додатковий вихідний в День Незалежності 2024 року / Фото: Unsplash

Як працюватимуть і відпочиватимуть українці у серпні 2024 року — дізнайтесь з нашого матеріалу.

В останній місяць літа українці святкують одне з найбільших державних свят — День Незалежності України. Воно припадає на 24 серпня і зазвичай цього дня ми маємо додатковий вихідний. Однак, на жаль, через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" додаткових вихідних у серпні 2024 року не буде.

Раніше ми писали про вихідні та державні свята в липні 2024 року.

Серпень 2024 року: коли українці будуть відпочивати і працювати

Традиційно в серпні 2024 року буде 31 день, а з них – 22 робочих дні і 9 офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто виходить, що українці працюватимуть 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 серпня. А ось на відпочинок слід чекати 3 і 4, 10 і 11, 17 і 18, 24 і 25, а також 31 серпня.

Міжнародні й державні свята в серпні 2024 року: календар, що і коли святкуємо

Міжнародні й державні свята в серпні 2024 року / © ТСН.ua
Міжнародні й державні свята в серпні 2024 року / Фото: ТСН.ua
  • 1 серпня – День інкасатора;
  • 2 серпня – День аеромобільних військ ;
  • 4 серпня – День Повітряних сил Збройниx Сил України;
  • 5 серпня – Міжнародний день світлофора;
  • 8 серпня – День військ зв'язку Збройниx Сил України;
  • 9 серпня – Мiжнародний день корінних народів світу;
  • 11 серпня – День працівників ветеринарної медицини, День будівельника;
  • 12 серпня – Міжнародний день молоді;
  • 15 серпня – День археолога;
  • 19 серпня – День пасічника;
  • 23 серпня – День Державного Прапора України;
  • 24 липня – День Незалежності України;
  • 25 серпня – День шахтаря;
  • 31 серпня День авіації України; День далекобійника.

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