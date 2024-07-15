Міжнародні та державні свята в серпні 2024 року: чи буде додатковий вихідний на День Незалежності

Як працюватимуть і відпочиватимуть українці у серпні 2024 року — дізнайтесь з нашого матеріалу.

В останній місяць літа українці святкують одне з найбільших державних свят — День Незалежності України. Воно припадає на 24 серпня і зазвичай цього дня ми маємо додатковий вихідний. Однак, на жаль, через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" додаткових вихідних у серпні 2024 року не буде.

Раніше ми писали про вихідні та державні свята в липні 2024 року.

Серпень 2024 року: коли українці будуть відпочивати і працювати

Традиційно в серпні 2024 року буде 31 день, а з них – 22 робочих дні і 9 – офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто виходить, що українці працюватимуть 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 серпня. А ось на відпочинок слід чекати 3 і 4, 10 і 11, 17 і 18, 24 і 25, а також 31 серпня.

Міжнародні й державні свята в серпні 2024 року: календар, що і коли святкуємо

Міжнародні й державні свята в серпні 2024 року / Фото: ТСН.ua

1 серпня – День інкасатора;

– День інкасатора; 2 серпня – День аеромобільних військ ;

– День аеромобільних військ ; 4 серпня – День Повітряних сил Збройниx Сил України;

– День Повітряних сил Збройниx Сил України; 5 серпня – Міжнародний день світлофора;

– Міжнародний день світлофора; 8 серпня – День військ зв'язку Збройниx Сил України;

– День військ зв'язку Збройниx Сил України; 9 серпня – Мiжнародний день корінних народів світу;

– Мiжнародний день корінних народів світу; 11 серпня – День працівників ветеринарної медицини, День будівельника;

– День працівників ветеринарної медицини, День будівельника; 12 серпня – Міжнародний день молоді;

– Міжнародний день молоді; 15 серпня – День археолога;

– День археолога; 19 серпня – День пасічника;

– День пасічника; 23 серпня – День Державного Прапора України;

– День Державного Прапора України; 24 липня – День Незалежності України;

– День Незалежності України; 25 серпня – День шахтаря;

– День шахтаря; 31 серпня – День авіації України; День далекобійника.

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