Міжнародні та державні свята в травні 2024 року: як працюватимуть та відпочиватимуть українці

Скільки додаткових вихідних буде у українців в травні 2024 року — дізнайтесь з нашого матеріалу.
Зазвичай у травні українці мають декілька додаткових вихідних — 1 травня (День праці) та 8 травня (День пам'яті перемоги над нацизмом). На останній весняний місяць 2024 року також припадає одне з найбільших церковних свят у християн східного обряду — Великдень (5 травня). Однак через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" (від 6 лютого 2024 року він був подовжений ще на 90 діб) додаткових вихідних у травні не буде. Хоча деякі роботодавці можуть за бажанням їх робити.
Раніше ми писали про вихідні та державні свята в квітні 2024 року.
Травень 2024 року: коли українці будуть відпочивати і працювати
Традиційно в травні 2024 року буде 31 день, а з них – 23 робочих дні і 8 – офіційних вихідних (субота й неділя).
Тобто виходить, що українці працюватимуть 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 і 31 травня. А ось на відпочинок слід чекати 4 і 5, 11 і 12, 18 і 19, 25 і 26 травня.
Міжнародні й державні свята в травні 2024 року: календар, що і коли святкуємо
- 1 травня – День праці;
- 3 травня – Вcесвітній день свободи друку (преси);
- 7 травня – День радіо;
- 8 травня – День пам’ятіта перемоги над нацизмом; Міжнародний день Червоного Хреста;
- 9 травня – День Європи (міжнародний);
- 12 травня – День матері; Всесвітній день медичних сестер;
- 15 травня – Міжнародний день сімей;
- 17 травня – Всесвітній день електрозв'язку тa інформаційного суспільства;
- 18 травня – День науки; Міжнародний день музеїв; День Європи (український);
- 19 травня – Всеукраїнський день працівників культури; День молодіжних тa дитячих громадських організацій; День пам'ятi жертв політичних репресій; Всесвітній день пам'ятi людей, що померли від СНІДу; Міжнародний день боротьби iз гепатитами;
- 20 травня – День банківських працівників; Всесвітній день метролога; Всесвітній день лікаря-травматолога;
- 21 травня – Вcесвітній день культурної різноманітності в iм'я діалогу і розвитку;
- 22 травня – Міжнародний день біологічної різноманітності;
- 23 травня – Свято Героїв;
- 24 травня – День слов'янської писемності тa культури;
- 25 травня – День філолога; День працівників видавництв, поліграфії тa книгорозповсюдження;
- 26 травня – День хіміка; День Києва;
- 28 травня – День прикордонника;
- 29 травня – Міжнародний день миротворців ООН;
- 31 травня – Всесвітній день без тютюну; День зварювальника.
Нагадаємо, що до 4 травня (включно) тримає і Великий піст, який розпочався ще 18 березня. У Великий піст заборонено вживати продукти тваринного походження.
Читайте також: