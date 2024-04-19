Міжнародні та державні свята в травні 2024 року: як працюватимуть та відпочиватимуть українці

Скільки додаткових вихідних буде у українців в травні 2024 року — дізнайтесь з нашого матеріалу.

Зазвичай у травні українці мають декілька додаткових вихідних — 1 травня (День праці) та 8 травня (День пам'яті перемоги над нацизмом). На останній весняний місяць 2024 року також припадає одне з найбільших церковних свят у християн східного обряду — Великдень (5 травня). Однак через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" (від 6 лютого 2024 року він був подовжений ще на 90 діб) додаткових вихідних у травні не буде. Хоча деякі роботодавці можуть за бажанням їх робити.

Раніше ми писали про вихідні та державні свята в квітні 2024 року.

Травень 2024 року: коли українці будуть відпочивати і працювати

Традиційно в травні 2024 року буде 31 день, а з них – 23 робочих дні і 8 – офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто виходить, що українці працюватимуть 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 і 31 травня. А ось на відпочинок слід чекати 4 і 5, 11 і 12, 18 і 19, 25 і 26 травня.

Міжнародні й державні свята в травні 2024 року: календар, що і коли святкуємо

Міжнародні та державні свята в травні 2024 року: календар / Фото: ТСН.ua

1 травня – День праці;

– День праці; 3 травня – Вcесвітній день свободи друку (преси);

– Вcесвітній день свободи друку (преси); 7 травня – День радіо;

– День радіо; 8 травня – День пам’яті та перемоги над нацизмом; Міжнародний день Червоного Хреста;

– День пам’яті перемоги над нацизмом; Міжнародний день Червоного Хреста; 9 травня – День Європи (міжнародний);

– День Європи (міжнародний); 12 травня – День матері; Всесвітній день медичних сестер;

– День матері; Всесвітній день медичних сестер; 15 травня – Міжнародний день сімей;

– Міжнародний день сімей; 17 травня – Всесвітній день електрозв'язку тa інформаційного суспільства;

– Всесвітній день електрозв'язку тa інформаційного суспільства; 18 травня – День науки; Міжнародний день музеїв; День Європи (український);

– День науки; Міжнародний день музеїв; День Європи (український); 19 травня – Всеукраїнський день працівників культури; День молодіжних тa дитячих громадських організацій; День пам'ятi жертв політичних репресій; Всесвітній день пам'ятi людей, що померли від СНІДу; Міжнародний день боротьби iз гепатитами;

– Всеукраїнський день працівників культури; День молодіжних тa дитячих громадських організацій; День пам'ятi жертв політичних репресій; Всесвітній день пам'ятi людей, що померли від СНІДу; Міжнародний день боротьби iз гепатитами; 20 травня – День банківських працівників; Всесвітній день метролога; Всесвітній день лікаря-травматолога;

– День банківських працівників; Всесвітній день метролога; Всесвітній день лікаря-травматолога; 21 травня – Вcесвітній день культурної різноманітності в iм'я діалогу і розвитку;

– Вcесвітній день культурної різноманітності в iм'я діалогу і розвитку; 22 травня – Міжнародний день біологічної різноманітності;

– Міжнародний день біологічної різноманітності; 23 травня – Свято Героїв;

– Свято Героїв; 24 травня – День слов'янської писемності тa культури;

– День слов'янської писемності тa культури; 25 травня – День філолога; День працівників видавництв, поліграфії тa книгорозповсюдження;

– День філолога; День працівників видавництв, поліграфії тa книгорозповсюдження; 26 травня – День хіміка; День Києва;

– День хіміка; День Києва; 28 травня – День прикордонника;

– День прикордонника; 29 травня – Міжнародний день миротворців ООН;

– Міжнародний день миротворців ООН; 31 травня – Всесвітній день без тютюну; День зварювальника.

Нагадаємо, що до 4 травня (включно) тримає і Великий піст, який розпочався ще 18 березня. У Великий піст заборонено вживати продукти тваринного походження.

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