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Міжнародні та державні свята в вересні 2024 року: чи будуть у українців додаткові вихідні

Міжнародні та державні свята в вересні 2024 року: чи будуть у українців додаткові вихідні

Міжнародні та державні свята в вересні 2024 року / Фото: Unsplash

Як працюватимуть і відпочиватимуть українці у вересні 2024 року — скільки буде робочих і вихідних днів.

Зазвичай у вересні в українців не буває додаткових вихідних. Але через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" їх не було б в будь-якому разі.

Раніше ми писали про вихідні та державні свята в серпні 2024 року.

Вересень 2024 року: коли українці будуть відпочивати і працювати

Традиційно в вересні 2024 року буде 30 днів, а з них – 21 робочий день і 9 офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто виходить, що українці працюватимуть 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 і 30 вересня. А ось на відпочинок слід чекати 1, 7 і 8, 14 і 15, 21 і 22, 28 і 29 вересня.

Міжнародні й державні свята в вересні 2024 року: календар, що і коли святкуємо

Міжнародні й державні свята в вересні 2024 року: календар, що і коли святкуємо / © ТСН.ua
Міжнародні й державні свята в вересні 2024 року: календар, що і коли святкуємо / Фото: ТСН.ua
  • 1 вересня – День знань; День підприємця;
  • 2 вересня – День нотаріату;
  • 8 вересня – Міжнародний день грамотності; Міжнародний день солідарності журналістів; День працівників нафтової, газової тa нафтопереробної промисловості;
  • 9 вересня – Міжнародний день краси; День тестувальника; День дизайнера-графіка;
  • 10 вересня – Всесвітній день запобігання самогубствам;
  • 12 вересня – День програміста;
  • 14 вересня – День українського кіно; День фізкультури і спорту; День танкових військ;
  • 15 вересня – Міжнародний день демократії; День працівника лісу;
  • 16 вересня – Міжнaродний день охорони озонового шару;
  • 17 вересня – День рятувальника;
  • 18 вересня –  День HR-менеджера;
  • 20 вересня – День рекрутера;
  • 21 вересня – День винахідника і раціоналізатора; День фармацевтичного працівника; Міжнародний день миру;
  • 22 вересня День партизанської слави; День машинобудівника;
  • 27 вересня – День туризму; День вихователя і всіx дошкільних працівників;
  • 30 вересня – День всиновлення; Міжнародний день перекладача; Всеукраїнский день бібліотек.

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