Міжнародні та державні свята в вересні 2024 року: чи будуть у українців додаткові вихідні

Як працюватимуть і відпочиватимуть українці у вересні 2024 року — скільки буде робочих і вихідних днів.

Зазвичай у вересні в українців не буває додаткових вихідних. Але через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" їх не було б в будь-якому разі.

Раніше ми писали про вихідні та державні свята в серпні 2024 року.

Вересень 2024 року: коли українці будуть відпочивати і працювати

Традиційно в вересні 2024 року буде 30 днів, а з них – 21 робочий день і 9 – офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто виходить, що українці працюватимуть 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 і 30 вересня. А ось на відпочинок слід чекати 1, 7 і 8, 14 і 15, 21 і 22, 28 і 29 вересня.

Міжнародні й державні свята в вересні 2024 року: календар, що і коли святкуємо

Міжнародні й державні свята в вересні 2024 року: календар, що і коли святкуємо / Фото: ТСН.ua

1 вересня – День знань; День підприємця;

– День знань; День підприємця; 2 вересня – День нотаріату;

– День нотаріату; 8 вересня – Міжнародний день грамотності; Міжнародний день солідарності журналістів; День працівників нафтової, газової тa нафтопереробної промисловості;

– Міжнародний день грамотності; Міжнародний день солідарності журналістів; День працівників нафтової, газової тa нафтопереробної промисловості; 9 вересня – Міжнародний день краси; День тестувальника; День дизайнера-графіка;

– Міжнародний день краси; День тестувальника; День дизайнера-графіка; 10 вересня – Всесвітній день запобігання самогубствам;

– Всесвітній день запобігання самогубствам; 12 вересня – День програміста;

– День програміста; 14 вересня – День українського кіно; День фізкультури і спорту; День танкових військ;

– День українського кіно; День фізкультури і спорту; День танкових військ; 15 вересня – Міжнародний день демократії; День працівника лісу;

– Міжнародний день демократії; День працівника лісу; 16 вересня – Міжнaродний день охорони озонового шару;

– Міжнaродний день охорони озонового шару; 17 вересня – День рятувальника;

– День рятувальника; 18 вересня – День HR-менеджера;

– День HR-менеджера; 20 вересня – День рекрутера;

– День рекрутера; 21 вересня – День винахідника і раціоналізатора; День фармацевтичного працівника; Міжнародний день миру;

– День винахідника і раціоналізатора; День фармацевтичного працівника; Міжнародний день миру; 22 вересня – День партизанської слави; День машинобудівника;

– День партизанської слави; День машинобудівника; 27 вересня – День туризму; День вихователя і всіx дошкільних працівників;

– День туризму; День вихователя і всіx дошкільних працівників; 30 вересня – День всиновлення; Міжнародний день перекладача; Всеукраїнский день бібліотек.

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