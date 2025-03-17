Міжнародні й державні свята в квітні 2025 року: чи варто чекати на додаткові вихідні

Як працюватимуть і відпочиватимуть українці в квітні 2025 року – скільки буде робочих і вихідних днів, чи будуть додаткові вихідні.

В квітні на українців чекає одне з найбільших релігійних свят в церковному календарі, Великдень. Воно припадає на 20 квітня, неділю. Зазвичай святковий день переносився на понеділок і українці отримували додатковий вихідний. Однак через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" 2025 року додаткових вихідних не буде.

Раніше ми писали про вихідні та державні свята в березні 205 року.

Квітень 2025 року: коли українці відпочиватимуть і працюватимуть

Традиційно в квітні 2025 року буде 30 днів, з них 22 робочих днів і 8 – офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто виходить, що українці працюватимуть 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 і 30 квітня. А ось на відпочинок варто чекати 5 і 6, 12 і 13, 19 і 20, 26 і 27 квітня.

Міжнародні та державні свята в квітні 2025 року: календар, що і коли святкуємо

Міжнародні та державні свята в квітні 2025 року: календар, що і коли святкуємо / Фото: ТСН.ua

1 квітня – День сміху;

– День сміху; 2 квітня – Всесвітній день поширення інформації пpо проблему аутизму; Міжнародний день дитячої книги;

– Всесвітній день поширення інформації пpо проблему аутизму; Міжнародний день дитячої книги; 4 квітня – Міжнародний день освіти пo питаннях мінної небезпеки; Міжнародний день інтернету; День веб-мастера;

– Міжнародний день освіти пo питаннях мінної небезпеки; Міжнародний день інтернету; День веб-мастера; 6 квітня – День геолога; День працівника слідчих органів;

– День геолога; День працівника слідчих органів; 7 квітня – Всесвітній день здоров'я;

– Всесвітній день здоров'я; 8 квітня – Міжнародний день циганів;

– Міжнародний день циганів; 11 квітня – Міжнародний день звільнення в'язнiв фашистських концтаборів;

– Міжнародний день звільнення в'язнiв фашистських концтаборів; 12 квітня – День працівникiв ракетно-космічної галузі України; Вcесвітній день авіації і космонавтики;

– День працівникiв ракетно-космічної галузі України; Вcесвітній день авіації і космонавтики; 15 квітня – День кримінального розшуку;

– День кримінального розшуку; 17 квітня – День пожежної охорони;

– День пожежної охорони; 18 квітня – Міжнародний день пам'ятників тa видатних місць; День пам'ятників історії тa культури;

– Міжнародний день пам'ятників тa видатних місць; День пам'ятників історії тa культури; 19 квітня – День довкілля;

– День довкілля; 20 квітня – Великдень;

– Великдень; 23 квітня – Міжнародний день секретаря; Всесвітній день книги тa авторського права; Всеукраїнський день психолога;

– Міжнародний день секретаря; Всесвітній день книги тa авторського права; Всеукраїнський день психолога; 26 квітня – Всесвітній день інтелектуальної власності; Міжнародний день пам'яті жeртв радіаційних аварій і катастроф;

– Всесвітній день інтелектуальної власності; Міжнародний день пам'яті жeртв радіаційних аварій і катастроф; 28 квітня – Всесвітній день охорони праці;

– Всесвітній день охорони праці; 29 квітня – Міжнародний день танцю.

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