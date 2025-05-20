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Міжнародні й державні свята у червні 2025 року: чи варто чекати на додаткові вихідні на початку літа
Як працюватимуть і відпочиватимуть українці в червні 2025 року — скільки буде робочих і вихідних днів, чи будуть додаткові вихідні.
Червень знаменує собою справжній старт літа — час тепла, довгих сонячних днів і незабутніх мандрівок на природу, що надає цьому місяцю особливу атмосферу. Водночас він багатий на важливі події різного масштабу: професійні свята, міжнародні відзначення та символічні дати.
Хоча цьогоріч через воєнний стан деякі державні вихідні червня скасовані (закон “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”), цей місяць усе одно залишається насиченим і цікавим для кожного.
Червень 2025 року: коли українці відпочиватимуть і працюватимуть
Традиційно в червні 2025 року буде 30 днів, з них 21 робочий день і 9 — офіційних вихідних (субота й неділя).
Тобто виходить, що українці працюватимуть 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 червня. А ось на відпочинок варто чекати 1, 7 і 8, 14 і 15, 21 і 22, 28 і 29 червня.
Міжнародні та державні свята в червні 2025 року: календар, що і коли святкуємо
1 червня — Міжнародний день захисту дітей; День працівників водного господарства; День працівників місцевої промисловості;
4 червня — Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії;
5 червня — Всесвітній день довкілля;
6 червня — День журналіста;
8 червня — Всесвітній день океанів; День працівників легкої промисловості;
9 червня — Міжнародний день друзів;
12 червня — День працівників фондового ринку;
14 червня — Всесвітній день донора;
15 червня — Міжнародний день батька; День медичного працівника;
17 червня — Всесвітній день боротьби із запустинюванням і засухою;
18 червня — День дільничного інспектора поліції;
19 червня — День фермера;
20 червня — Всесвітній день біженців;
22 червня — День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні;
23 червня — День державної служби України; День державної служби ООН;
24 травня — День слов’янської писемності й культури;
25 червня — Міжнародний день моряка; День митника України;
26 червня — Міжнародний день на підтримку жертв тортур;
28 червня — День Конституції України.