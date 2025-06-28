- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 730
- Час на прочитання
- 2 хв
Міжнародні й державні свята в липні 2025 року: які важливі події чекають на українців другого літнього місяця
Як працюватимуть і відпочиватимуть українці в липні 2025 року — скільки буде робочих і вихідних днів, чи будуть додаткові вихідні.
Липень — розпал літа, коли сонце щедро зігріває землю, а природа тішить буянням барв і тепла. Це ідеальна пора для мандрівок і відпочинку, щоб насититися враженнями, відновити сили та зберегти тепло літа у пам’яті на довгі зимові місяці.
На липень припадає важливе свято — День української державності, яке святкують у День хрещення Русі, однак через закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» на додатковий вихідний чекати не варто.
Липень 2025 року: робочі та вихідні дні
Традиційно в липні 2025 року буде 31 день, з них 23 робочих днів і 8 — офіційних вихідних (субота й неділя).
Тобто виходить, що українці працюватимуть 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 липня. А ось на відпочинок варто чекати 5 і 6, 12 і 13, 19 і 20, 26 і 27 липня.
Міжнародні та державні свята в липні 2025 року: календар, що і коли святкуємо
1 липня — День архітектури України; День слідчого;
2 липня — День податківця України;
4 липня — День судового експерта;
6 липня — День Військово-морських сил Укpаїни; День військ ППО Збpойних сил України;
7 липня — День пpацівника природно-заповідної справи;
11 липня — Всесвітній день народонаселення;
12 липня — Всесвітній день бортпровідника;
13 липня — День рибалки;
15 липня — День Української Державності;
16 липня — День бухгалтера;
18 липня — Міжднародний день Нельсона Мандели;
20 липня — День працівників металургійної тa гірничодобувної промисловості;
25 липня — День системного адміністратора;
27 липня — День флоту України; День працівників торгівлі;
28 липня — Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами; День PR-спеціаліста.