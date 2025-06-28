Міжнародні й державні свята в липні 2025 року: які важливі події чекають на українців другого літнього місяця

Міжнародні й державні свята в липні 2025 року / © unsplash.com

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Липень — розпал літа, коли сонце щедро зігріває землю, а природа тішить буянням барв і тепла. Це ідеальна пора для мандрівок і відпочинку, щоб насититися враженнями, відновити сили та зберегти тепло літа у пам’яті на довгі зимові місяці.

На липень припадає важливе свято — День української державності, яке святкують у День хрещення Русі, однак через закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» на додатковий вихідний чекати не варто.

Липень 2025 року: робочі та вихідні дні

Традиційно в липні 2025 року буде 31 день, з них 23 робочих днів і 8 — офіційних вихідних (субота й неділя).

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Тобто виходить, що українці працюватимуть 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 липня. А ось на відпочинок варто чекати 5 і 6, 12 і 13, 19 і 20, 26 і 27 липня.

Міжнародні та державні свята в липні 2025 року: календар, що і коли святкуємо

Міжнародні та державні свята в липні 2025 року / © ТСН

1 липня — День архітектури України; День слідчого;

2 липня — День податківця України;

4 липня — День судового експерта;

6 липня — День Військово-морських сил Укpаїни; День військ ППО Збpойних сил України;

7 липня — День пpацівника природно-заповідної справи;

11 липня — Всесвітній день народонаселення;

12 липня — Всесвітній день бортпровідника;

13 липня — День рибалки;

15 липня — День Української Державності;

16 липня — День бухгалтера;

18 липня — Міжднародний день Нельсона Мандели;

20 липня — День працівників металургійної тa гірничодобувної промисловості;

25 липня — День системного адміністратора;

27 липня — День флоту України; День працівників торгівлі;

28 липня — Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами; День PR-спеціаліста.