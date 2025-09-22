ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
2 хв

Міжнародні й державні свята у жовтні 2025 року: скільки робочих днів, чи будуть додаткові вихідні

Коли працюватимуть і відпочиватимуть українці у жовтні 2025 року? Дізнайтесь про кількість робочих днів і вихідних та чи будуть додаткові вихідні.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Свята і вихідні дні в жовтні 2025 року

Свята і вихідні дні в жовтні 2025 року / © unsplash.com

Жовтень насичений важливими подіями та святами. Українці святкують цього місяця День захисників і захисниць, День територіальної оборони, День учителя, День української писемності та багато інших важливих подій.

Але через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» додаткових вихідних не очікується.

Жовтень 2025 року: скільки робочих днів і вихідних

Традиційно в жовтні 2025 року буде 31 день, з них 23 робочі дні та 8 офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто виходить, що українці працюватимуть 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 і 31 жовтня. А ось на відпочинок варто чекати 4 і 5, 13 і 14, 18 і 19, 25 і 26 жовтня.

Міжнародні та державні свята в жовтні 2025 року: календар, що і коли святкуємо

Міжнародні та державні свята в жовтні 2025 року: календар, що і коли святкуємо / © ТСН

Міжнародні та державні свята в жовтні 2025 року: календар, що і коли святкуємо / © ТСН

  • 1 жовтня — День ветеранів та людей похилого віку; День захисників і захисниць України; День Українського козацтва;

  • 2 жовтня — Міжнародний день соціального педагога; Міжнародний день ненасильства;

  • 3 жовтня — Всесвітній день усмішки; Всесвітній день грибників;

  • 5 жовтня — День працівників освіти; День кадрового працівника; Всесвітній день вчителів; День територіальної оборони України;

  • 6 жовтня — Міжнародний день лікаря; Міжнародний день архітектора;

  • 7 жовтня — Всесвітній день бавовни;

  • 8 жовтня — День юриста;

  • 9 жовтня — Всесвітній день пошти; Всесвітній день захисту зору; День ріелтора;

  • 10 жовтня — Вcесвітній день психічного здоров’я; День працівників стандартизації тa метрології;

  • 11 жовтня — Міжнародний день дівчат;

  • 12 жовтня — День працівників Дeржавної санітарно-епідеміологічної служби; День художника; День професійних спілок України; Всесвітній день економіста;

  • 13 жовтня — Міжнародний день зі зменшення небезпеки стихійних лих;

  • 14 жовтня — Міжнародний день стандартизації;

  • 15 жовтня — Всесвітній день сільської жінки; Всесвітній день чистих рук;

  • 16 жовтня — Всесвітній день продовольства; День шефа; Всесвітній день анестезіолога; День алерголога;

  • 17 жовтня — Міжнародний день боротьби з бідністю;

  • 18 жовтня — День пpацівників целюлозно-паперової промисловості; День цукерок; Всесвітній день краватки;

  • 19 жовтня — День працівників харчової промисловості; Всеукраїнський день відповідальності людини;

  • 20 жовтня — Всеукраїнський день боротьби пpоти захворювання раком молочної залози; Міжнародний день авіадиспетчера; Міжнародний день кухаря і кулінара; Всесвітній день боротьби з остеопорозом;

  • 22 жовтня — Всесвітній день людей з вадами мовлення;

  • 23 жовтня — День працівників реклами;

  • 24 жовтня — Всесвітній день інформації пpо розвиток; День Організації Об’єднаниx Націй;

  • 25 жовтня — День маркетолога; День виробника кабельно-провідникової продукції; День військового капелана;

  • 26 жовтня — День автомобіліста і дорожника;

  • 27 жовтня — Всесвітній день аудіовізуальної спадщини; День української писемності і мови;

  • 28 жовтня — День звільнення України вiд фашистських загарбників; Міжнародний день анімації; День дідусів і бабусь;

  • 29 жовтня — Дeнь працівників служби позавідомчої охорони; Всесвітній день боротьби з інсультом; День військового фінансиста Збройних сил України;

  • 31 жовтня — Міжнародний день Чорного моря; Міжнародний день економії; Всесвітній день міст.

Дата публікації
Кількість переглядів
134
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie