Міжнародні й державні свята у жовтні 2025 року: скільки робочих днів, чи будуть додаткові вихідні

Свята і вихідні дні в жовтні 2025 року

Жовтень насичений важливими подіями та святами. Українці святкують цього місяця День захисників і захисниць, День територіальної оборони, День учителя, День української писемності та багато інших важливих подій.

Але через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» додаткових вихідних не очікується.

Жовтень 2025 року: скільки робочих днів і вихідних

Традиційно в жовтні 2025 року буде 31 день, з них 23 робочі дні та 8 — офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто виходить, що українці працюватимуть 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 і 31 жовтня. А ось на відпочинок варто чекати 4 і 5, 13 і 14, 18 і 19, 25 і 26 жовтня.

Міжнародні та державні свята в жовтні 2025 року: календар, що і коли святкуємо

Міжнародні та державні свята в жовтні 2025 року: календар, що і коли святкуємо