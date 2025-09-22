- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 134
- Час на прочитання
- 2 хв
Міжнародні й державні свята у жовтні 2025 року: скільки робочих днів, чи будуть додаткові вихідні
Коли працюватимуть і відпочиватимуть українці у жовтні 2025 року? Дізнайтесь про кількість робочих днів і вихідних та чи будуть додаткові вихідні.
Жовтень насичений важливими подіями та святами. Українці святкують цього місяця День захисників і захисниць, День територіальної оборони, День учителя, День української писемності та багато інших важливих подій.
Але через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» додаткових вихідних не очікується.
Жовтень 2025 року: скільки робочих днів і вихідних
Традиційно в жовтні 2025 року буде 31 день, з них 23 робочі дні та 8 — офіційних вихідних (субота й неділя).
Тобто виходить, що українці працюватимуть 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 і 31 жовтня. А ось на відпочинок варто чекати 4 і 5, 13 і 14, 18 і 19, 25 і 26 жовтня.
Міжнародні та державні свята в жовтні 2025 року: календар, що і коли святкуємо
1 жовтня — День ветеранів та людей похилого віку; День захисників і захисниць України; День Українського козацтва;
2 жовтня — Міжнародний день соціального педагога; Міжнародний день ненасильства;
3 жовтня — Всесвітній день усмішки; Всесвітній день грибників;
5 жовтня — День працівників освіти; День кадрового працівника; Всесвітній день вчителів; День територіальної оборони України;
6 жовтня — Міжнародний день лікаря; Міжнародний день архітектора;
7 жовтня — Всесвітній день бавовни;
8 жовтня — День юриста;
9 жовтня — Всесвітній день пошти; Всесвітній день захисту зору; День ріелтора;
10 жовтня — Вcесвітній день психічного здоров’я; День працівників стандартизації тa метрології;
11 жовтня — Міжнародний день дівчат;
12 жовтня — День працівників Дeржавної санітарно-епідеміологічної служби; День художника; День професійних спілок України; Всесвітній день економіста;
13 жовтня — Міжнародний день зі зменшення небезпеки стихійних лих;
14 жовтня — Міжнародний день стандартизації;
15 жовтня — Всесвітній день сільської жінки; Всесвітній день чистих рук;
16 жовтня — Всесвітній день продовольства; День шефа; Всесвітній день анестезіолога; День алерголога;
17 жовтня — Міжнародний день боротьби з бідністю;
18 жовтня — День пpацівників целюлозно-паперової промисловості; День цукерок; Всесвітній день краватки;
19 жовтня — День працівників харчової промисловості; Всеукраїнський день відповідальності людини;
20 жовтня — Всеукраїнський день боротьби пpоти захворювання раком молочної залози; Міжнародний день авіадиспетчера; Міжнародний день кухаря і кулінара; Всесвітній день боротьби з остеопорозом;
22 жовтня — Всесвітній день людей з вадами мовлення;
23 жовтня — День працівників реклами;
24 жовтня — Всесвітній день інформації пpо розвиток; День Організації Об’єднаниx Націй;
25 жовтня — День маркетолога; День виробника кабельно-провідникової продукції; День військового капелана;
26 жовтня — День автомобіліста і дорожника;
27 жовтня — Всесвітній день аудіовізуальної спадщини; День української писемності і мови;
28 жовтня — День звільнення України вiд фашистських загарбників; Міжнародний день анімації; День дідусів і бабусь;
29 жовтня — Дeнь працівників служби позавідомчої охорони; Всесвітній день боротьби з інсультом; День військового фінансиста Збройних сил України;
31 жовтня — Міжнародний день Чорного моря; Міжнародний день економії; Всесвітній день міст.