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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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103
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Міжнародні й державні свята в серпні 2025 року: чи буде вихідний на День Незалежності України

Як працюватимуть і відпочиватимуть українці в серпні 2025 року — скільки буде робочих і вихідних днів, чи буде додатковий вихідний на День Незалежності України (24 серпня).

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Свята в серпні 2025 року: чи буде вихідний на День Незалежності України

Свята в серпні 2025 року: чи буде вихідний на День Незалежності України / © Фото з відкритих джерел

Серпень — фінальна сторінка літа, коли українці прагнуть встигнути використати теплу пору на повну: беруть відпустки, вирушають до моря, більше часу проводять з рідними або просто насолоджуються останніми сонячними днями перед осіннім ритмом.

Саме в серпні ми святкуємо найважливіше державне свято нашої країни — День Незалежності України. Щороку ця дата була офіційним вихідним, однак через дію закону “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” 2025 року українці не матимуть додатковий вихідний.

Серпень 2025 року: робочі та вихідні дні

Традиційно в липні 2025 року буде 31 день, з них 21 робочий день і 10 офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто виходить, що українці працюватимуть 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 серпня. А ось на відпочинок варто чекати 2 і 3, 9 і 10, 16 і 17, 23 і 24, 30 і 31 серпня.

Міжнародні та державні свята в серпні 2025 року: календар, що і коли святкуємо

Міжнародні та державні свята в серпні 2025 року / © ТСН

Міжнародні та державні свята в серпні 2025 року / © ТСН

  • 1 серпня — День інкасатора; Міжнародний день пива; День подруги;

  • 2 серпня — Міжнародний день голокосту ромів;

  • 3 серпня — День Повітряних Сил Збройних Сил України; День кавуна;

  • 5 серпня — Міжнародний день світофора;

  • 6 серпня — Міжнародний день “Лікарі світу за мир”;

  • 8 серпня — День військ зв’язку Збройних Сил України; Міжнародний день альпінізму; Міжнародний день офтальмології; Міжнародний день кота;

  • 9 серпня — Міжнародний день корінних народів світу;

  • 10 серпня — День будівленика; День працівників ветеринарної медицини України;

  • 12 серпня — День молоді;

  • 13 серпня — Міжнародний день шульг;

  • 15 серпня — День археолога;

  • 16 серпня — Всесвітній день безпритульних тварин; Всесвітній день повітряного змія;

  • 19 серпня — День пасічника; Всесвітній день гуманітарної допомоги;

  • 21 серпня — Міжнародний день пам’яті жертв тероризму;

  • 23 серпня — День державного прапора України; Європейський день жертв сталінізму і нацизму; Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації;

  • 24 серпняДень Незалежності України;

  • 27 серпня — День пам’яті Івана Франка; День сала;

  • 29 серпняДень пам’яті захисників України;

  • 30 серпня — День авіації України; День далекобійника; Міжнародний день жертв насильницьких зникнень;

  • 31 серпня — День шахтаря.

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Дата публікації
Кількість переглядів
103
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