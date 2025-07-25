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Міжнародні й державні свята в серпні 2025 року: чи буде вихідний на День Незалежності України
Як працюватимуть і відпочиватимуть українці в серпні 2025 року — скільки буде робочих і вихідних днів, чи буде додатковий вихідний на День Незалежності України (24 серпня).
Серпень — фінальна сторінка літа, коли українці прагнуть встигнути використати теплу пору на повну: беруть відпустки, вирушають до моря, більше часу проводять з рідними або просто насолоджуються останніми сонячними днями перед осіннім ритмом.
Саме в серпні ми святкуємо найважливіше державне свято нашої країни — День Незалежності України. Щороку ця дата була офіційним вихідним, однак через дію закону “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” 2025 року українці не матимуть додатковий вихідний.
Серпень 2025 року: робочі та вихідні дні
Традиційно в липні 2025 року буде 31 день, з них 21 робочий день і 10 — офіційних вихідних (субота й неділя).
Тобто виходить, що українці працюватимуть 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 серпня. А ось на відпочинок варто чекати 2 і 3, 9 і 10, 16 і 17, 23 і 24, 30 і 31 серпня.
Міжнародні та державні свята в серпні 2025 року: календар, що і коли святкуємо
1 серпня — День інкасатора; Міжнародний день пива; День подруги;
2 серпня — Міжнародний день голокосту ромів;
3 серпня — День Повітряних Сил Збройних Сил України; День кавуна;
5 серпня — Міжнародний день світофора;
6 серпня — Міжнародний день “Лікарі світу за мир”;
8 серпня — День військ зв’язку Збройних Сил України; Міжнародний день альпінізму; Міжнародний день офтальмології; Міжнародний день кота;
9 серпня — Міжнародний день корінних народів світу;
10 серпня — День будівленика; День працівників ветеринарної медицини України;
12 серпня — День молоді;
13 серпня — Міжнародний день шульг;
15 серпня — День археолога;
16 серпня — Всесвітній день безпритульних тварин; Всесвітній день повітряного змія;
19 серпня — День пасічника; Всесвітній день гуманітарної допомоги;
21 серпня — Міжнародний день пам’яті жертв тероризму;
23 серпня — День державного прапора України; Європейський день жертв сталінізму і нацизму; Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації;
24 серпня — День Незалежності України;
27 серпня — День пам’яті Івана Франка; День сала;
29 серпня — День пам’яті захисників України;
30 серпня — День авіації України; День далекобійника; Міжнародний день жертв насильницьких зникнень;
31 серпня — День шахтаря.