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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Міжнародні й державні свята в травні 2025 року: чи будуть в українців додаткові вихідні в останній весняний місяць

Як працюватимуть і відпочиватимуть українці в травні 2025 року — скільки буде робочих і вихідних днів, чи будуть додаткові вихідні.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Міжнародні й державні свята в травні 2025 року

Міжнародні й державні свята в травні 2025 року / © unsplash.com

Упродовж травня 2025 року, що є завершальним місяцем весни, в Україні передбачається чимало святкових подій, пам’ятних дат і традиційних вихідних днів — загалом дев’ять. Цей період вирізняється розмаїттям як професійних, так і релігійних свят, що надає йому особливої урочистості та значущості.

Однак через дію закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» в травні 2025 року додаткових вихідних не буде.

Травень 2025 року: коли українці відпочиватимуть і працюватимуть

Традиційно в травні 2025 року буде 31 день, з них 22 робочі дні і 9 офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто виходить, що українці працюватимуть 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 і 30 травня. А ось на відпочинок варто чекати 3 і 4, 10 і 11, 17 і 18, 14 і 15, а також 31 травня.

Міжнародні та державні свята в травні 2025 року: календар, що і коли святкуємо

Міжнародні та державні свята в травні 2025 року: календар, що і коли святкуємо / © ТСН

Міжнародні та державні свята в травні 2025 року: календар, що і коли святкуємо / © ТСН

  • 1 травня — Міжнародний день праці;

  • 3 травня — Всесвітній день свободи друку;

  • 4 травня — Міжнародний день пожежників;

  • 6 травня — День піхоти;

  • 8 травня — День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

  • 9 травня — День Європи;

  • 11 травня — День матері;

  • 12 травня — День медичних сестер;

  • 15 травня — День вишиванки; День сім’ї;

  • 17 травня — День науки;

  • 18 травня — День резервіста України;

  • 20 травня — День банківських працівників;

  • 23 травня — День героїв; День морської піхоти України;

  • 24 травня — День слов’янської писемності та культури;

  • 25 травня — День Держслужби спецзв’язку та захисту інформації; День Києва;

  • 29 травня — Міжнародний день миротворців ООН;

  • 31 травня — День працівників видавництв.

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