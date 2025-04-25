Міжнародні й державні свята в травні 2025 року: чи будуть в українців додаткові вихідні в останній весняний місяць

Міжнародні й державні свята в травні 2025 року / © unsplash.com

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Упродовж травня 2025 року, що є завершальним місяцем весни, в Україні передбачається чимало святкових подій, пам’ятних дат і традиційних вихідних днів — загалом дев’ять. Цей період вирізняється розмаїттям як професійних, так і релігійних свят, що надає йому особливої урочистості та значущості.

Однак через дію закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» в травні 2025 року додаткових вихідних не буде.

Травень 2025 року: коли українці відпочиватимуть і працюватимуть

Традиційно в травні 2025 року буде 31 день, з них 22 робочі дні і 9 – офіційних вихідних (субота й неділя).

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Тобто виходить, що українці працюватимуть 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 і 30 травня. А ось на відпочинок варто чекати 3 і 4, 10 і 11, 17 і 18, 14 і 15, а також 31 травня.

Міжнародні та державні свята в травні 2025 року: календар, що і коли святкуємо

Міжнародні та державні свята в травні 2025 року: календар, що і коли святкуємо / © ТСН

1 травня — Міжнародний день праці;

3 травня — Всесвітній день свободи друку;

4 травня — Міжнародний день пожежників;

6 травня — День піхоти;

8 травня — День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

9 травня — День Європи;

11 травня — День матері;

12 травня — День медичних сестер;

15 травня — День вишиванки; День сім’ї;

17 травня — День науки;

18 травня — День резервіста України;

20 травня — День банківських працівників;

23 травня — День героїв; День морської піхоти України;

24 травня — День слов’янської писемності та культури;

25 травня — День Держслужби спецзв’язку та захисту інформації; День Києва;

29 травня — Міжнародний день миротворців ООН;

31 травня — День працівників видавництв.