- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 284
- Час на прочитання
- 2 хв
Міжнародні й державні свята в вересні 2025 року: скільки робочих днів, чи будуть додаткові вихідні
Коли працюватимуть і відпочиватимуть українці в вересні 2025 року? Дізнайтесь кількість робочих днів і вихідних, чи будуть додаткові вихідні?
Вересень знаменує старт нового життєвого циклу. Після літньої перерви всі повертаються до своїх справ: діти — за шкільні парти, дорослі — на робочі місця після відпусток. Осінь лише починається, але вже насичена планами та завданнями. Робочий ритм поступово прискорюється, а люди адаптуються до щоденної рутини. У цьому місяці офіційних державних свят немає.
Але через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” додаткових вихідних не було б в жодному разі.
Вересень 2025 року: скільки робочих і вихідних
Традиційно в вересні 2025 року буде 30 днів, з них 22 робочих днів і 8 — офіційних вихідних (субота й неділя).
Тобто виходить, що українці працюватимуть 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 і 30 вересня. А ось на відпочинок варто чекати 6 і 7, 13 і 14, 20 і 21, 27 і 28 вересня.
Міжнародні та державні свята в вересні 2025 року: календар, що і коли святкуємо
1 вересня — День знань (Перший дзвінок);
2 вересня — День нотаріату;
7 вересня — День підприємця;
8 вересня — Міжнародний день грамотності; Міжнародний день солідарності журналістів;
9 вересня — День тестувальника; День краси; День дизайнера-графіка; Міжнародний день краси;
10 вересня — Всесвітній день запобігання самогубствам;
13 вересня — День програміста; День фізичної культури і спорту; День українського кіно;
14 вересня — День нафтовиків; День танкових військ;
15 вересня — Міжнародний день демократії;
16 вересня — Міжнародний день охорони озонового шару;
17 вересня — День рятувальника; День HR-менеджера;
20 вересня — День фармацевта; День рекрутера; День винахідника і раціоналізатора;
21 вересня — День працівника лісу; Міжнародний день миру;
22 вересня — День партизанської слави;
27 вересня — День туризму; День вихователя;
28 вересня — День машинобудівника;
30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек; День усиновлення; Міжнародний день перекладача.