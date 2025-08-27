ТСН у соціальних мережах

284
2 хв

Міжнародні й державні свята в вересні 2025 року: скільки робочих днів, чи будуть додаткові вихідні

Коли працюватимуть і відпочиватимуть українці в вересні 2025 року? Дізнайтесь кількість робочих днів і вихідних, чи будуть додаткові вихідні?

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Міжнародні й державні свята в вересні 2025 року

© Фото з відкритих джерел

Вересень знаменує старт нового життєвого циклу. Після літньої перерви всі повертаються до своїх справ: діти — за шкільні парти, дорослі — на робочі місця після відпусток. Осінь лише починається, але вже насичена планами та завданнями. Робочий ритм поступово прискорюється, а люди адаптуються до щоденної рутини. У цьому місяці офіційних державних свят немає.

Але через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” додаткових вихідних не було б в жодному разі.

Вересень 2025 року: скільки робочих і вихідних

Традиційно в вересні 2025 року буде 30 днів, з них 22 робочих днів і 8 офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто виходить, що українці працюватимуть 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 і 30 вересня. А ось на відпочинок варто чекати 6 і 7, 13 і 14, 20 і 21, 27 і 28 вересня.

Міжнародні та державні свята в вересні 2025 року: календар, що і коли святкуємо

© ТСН

  • 1 вересня — День знань (Перший дзвінок);

  • 2 вересня — День нотаріату;

  • 7 вересня — День підприємця;

  • 8 вересня — Міжнародний день грамотності; Міжнародний день солідарності журналістів;

  • 9 вересня — День тестувальника; День краси; День дизайнера-графіка; Міжнародний день краси;

  • 10 вересня — Всесвітній день запобігання самогубствам;

  • 13 вересня — День програміста; День фізичної культури і спорту; День українського кіно;

  • 14 вересня — День нафтовиків; День танкових військ;

  • 15 вересня — Міжнародний день демократії;

  • 16 вересня — Міжнародний день охорони озонового шару;

  • 17 вересня — День рятувальника; День HR-менеджера;

  • 20 вересня — День фармацевта; День рекрутера; День винахідника і раціоналізатора;

  • 21 вересня — День працівника лісу; Міжнародний день миру;

  • 22 вересня — День партизанської слави;

  • 27 вересня — День туризму; День вихователя;

  • 28 вересня — День машинобудівника;

  • 30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек; День усиновлення; Міжнародний день перекладача.

