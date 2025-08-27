Міжнародні й державні свята в вересні 2025 року: скільки робочих днів, чи будуть додаткові вихідні

Міжнародні й державні свята в вересні 2025 року / © Фото з відкритих джерел

Вересень знаменує старт нового життєвого циклу. Після літньої перерви всі повертаються до своїх справ: діти — за шкільні парти, дорослі — на робочі місця після відпусток. Осінь лише починається, але вже насичена планами та завданнями. Робочий ритм поступово прискорюється, а люди адаптуються до щоденної рутини. У цьому місяці офіційних державних свят немає.

Але через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” додаткових вихідних не було б в жодному разі.

Вересень 2025 року: скільки робочих і вихідних

Традиційно в вересні 2025 року буде 30 днів, з них 22 робочих днів і 8 — офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто виходить, що українці працюватимуть 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 і 30 вересня. А ось на відпочинок варто чекати 6 і 7, 13 і 14, 20 і 21, 27 і 28 вересня.

Міжнародні та державні свята в вересні 2025 року: календар, що і коли святкуємо

Міжнародні і державні свята в вересні 2025 року / © ТСН