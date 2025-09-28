ТСН у соціальних мережах

Міжнародний день доньки 2025 року: привітання у прозі, віршах, листівки українською

День доньки в Україні не є офіційним святом і не має усталених традицій святкування.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Міжнародний день доньки 2025 року: привітання

Міжнародний день доньки 2025 року: привітання / © unsplash.com

На відміну від, наприклад, Міжнародного дня захисту дітей у нашій країні спеціального дня для доньок не існує. Водночас у світі є декілька дат, які претендують на статус міжнародного свята для дівчат.

Найпоширенішою є четверта неділя вересня — 2025 року це 28 вересня. Ініціатива святкування цього дня бере початок в Індії, де дівчата часто стикаються з дискримінацією за статтю, і його головна мета — привернути увагу суспільства до соціальних проблем та сприяти захисту прав дівчат.

Привітання з Міжнародним днем доньки 2025 року

Дорога донечко, вітаю тебе з твоїм святом! Бажаю завжди бути щасливою, здоровою та впевненою у своїх мріях. Нехай у твоєму житті завжди буде тепло, любов і підтримка близьких людей.

/ © ТСН

© ТСН

Донечко рідна, світла зірка,
Хай життя дарує лиш радість і сміх.
Щоб серце твоє завжди було легким,
І кожен день приносив яскравий успіх.

/ © ТСН

© ТСН

Мила доню, з Днем доньки! Бажаю тобі яскравих пригод, щирих посмішок і натхнення кожного дня. Нехай твоє серце завжди переповнює радість, а життя дарує лише прекрасні миті.

/ © ТСН

© ТСН

З Днем доньки тебе вітаємо,
Щастя, тепла і любові бажаємо.
Нехай мрії твої в повітрі літають,
А серце світлом щастя осявають.

/ © ТСН

© ТСН

Дорога донька, ти — наша гордість і радість! Вітаємо тебе з цим особливим днем і бажаємо, щоб кожен день приносив щастя, нові відкриття та неймовірні емоції.

/ © ТСН

© ТСН

Доню, квіточко ніжна і ясна,
Хай доля твоя буде прекрасна.
Щоб друзі були щирими, а мрії збувалися,
І кожен день лише щастям наповнювався.

/ © ТСН

© ТСН

Любій донечці бажаю світлого й безтурботного життя, повного тепла, радості та справжньої дружби. Нехай твої мрії збуваються, а поруч завжди будуть люди, які цінують тебе і підтримують.

/ © ТСН

© ТСН

Мила донечко, сонечко моє,
Хай життя твоє буде світле, як роже.
Здоров’я, радості, тепла безмежного,
І щасливих днів у житті безпечного.

/ © ТСН

© ТСН

Мила доню, у цей день хочеться нагадати, як сильно ми тебе любимо. Нехай твоє життя буде сповнене любові, добробуту і щасливих моментів. Будь завжди впевненою у собі та своїй красі душі!

/ © ТСН

© ТСН

Донько люба, з святом тебе!
Хай буде легким кожен твій крок.
Мрії здійснюються, сміється доля,
І в серці завжди розквітає любов!

