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Міжнародний день дружби 2025 року: як красиво привітати найближчих, проза, вірші, листівки
Міжнародний день дружби — це чудова нагода щиро висловити вдячність людям, які розділяють з вами радощі, підтримують у труднощах і наповнюють життя сенсом.
Міжнародний день дружби, який щороку святкують 30 липня, — це яскраве та тепле свято, що об’єднує людей у всьому світі. Воно було запроваджене Організацією Об’єднаних Націй 2011 року як символ єдності, довіри та взаємопідтримки між народами і окремими людьми.
Справжня дружба — це безцінний дар, коли поруч є той, хто підтримає у складні часи й щиро порадіє за ваші перемоги. У День дружби 2025 року не забудьте поділитися словами вдячності з тими, хто робить ваше життя теплішим. Надихнутися для цього вам допоможуть наші щирі привітання та зворушливі листівки.
Привітання з Міжнародним днем дружби 2025 року
З Міжнародним днем дружби! Дякую тобі за твоє велике серце, підтримку й щирість. Нехай твоя доброта повертається до тебе вдвічі, а поруч завжди будуть надійні люди. Ти — справжній скарб у моєму житті.
День дружби — час обіймів щирих,
Слів теплих, сонячних і вірних.
Нехай любов і доброта
Будуть у серці назавжди твоя мета.
Вітаю з Днем дружби! Нехай у твоєму житті завжди буде хтось, з ким легко мовчати й весело сміятися. Бажаю теплих обіймів, щирих розмов і людей, які відчувають тебе з півслова.
Хай дружба світлом зігріває,
У дні дощу не покидає.
З тобою поруч — щастя мить,
Хай наша дружба вічно квітне й жить!
Сьогодні — день, коли хочеться сказати: твоя дружба для мене безцінна. Дякую за моменти щастя, за плечі підтримки, за сміх і щирість. Нехай наша дружба тільки міцнішає з роками!
Зі святом, друже! Хай любов
Несеться до тебе знов і знов.
Нехай життя буде, як мрія —
Зі щирим серцем і надією.
Зі святом, дорогий друже! Ти — не просто людина поруч, ти — частина мого всесвіту. Нехай життя дарує тобі стільки ж тепла, скільки ти даруєш іншим. Радості, гармонії й надійних людей поруч!
Нехай у дружбі буде сила,
Щоб душу зцілювати вміла.
Щоб кожен день із нею йшов —
Наповнений теплом і знов!
У цей світлий день бажаю тобі дружби, що надихає, зігріває та рятує. Нехай тебе завжди оточують ті, хто бачить твоє світло, підтримує в темряві й святкує кожну твою перемогу. Зі святом, друже!
Справжній друг — то справжній скарб,
Дорожчий за золото й будь-який дар.
З Днем дружби тебе я щиро вітаю —
Тепла й любові від серця бажаю!