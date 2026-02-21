Міжнародний день рідної мови 2026 року: листівки, привітання

Привітання з Міжнародним днем рідної мови 2026 року / © unsplash.com

21 лютого увесь світ святкує Міжнародний день рідної мови. Ініційований 1999 року на 30-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, він покликаний захищати мовну та культурну різноманітність, нагадуючи про цінність знань і традицій, які передаються з покоління в покоління.

Свято має трагічне походження. Цього дня 1952 року в Бангладеші влада жорстоко придушила протест проти заборони використання бенгальської мови, що зробило 21 лютого днем пам’яті тих, хто віддав життя за право говорити рідною мовою. Мова — це не лише слова, це пам’ять, коріння і культурна спадщина.

Українці також відчули на собі боротьбу за власну мову. Російська пропаганда роками знецінювала українську культуру, намагаючись нав’язати свою мову та цінності. І нині, під час повномасштабної війни, мова стала символом стійкості та національної ідентичності. Розмовляти українською, популяризувати її, захищати — означає відстоювати незалежність і майбутнє країни.

«Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову», —Ліна Костенко.

Мова — це фундамент ідентичності, який формує справжнє суспільство і незалежну державу. У цей день важливо не лише відзначати українську, а й звертати увагу на мови, які щодня зникають, підтримувати національні меншини та нагадувати світу про цінність рідного слова.

Привітання з Міжнародним днем рідної мови

День рідної мови — це свято нашої культури, історії та душі. Нехай ваше серце завжди промовляє рідними словами, а мова об’єднує родину, друзів і всю Україну. Бережімо її та передаваймо наступним поколінням!

Привітання з Міжнародним днем рідної мови / © ТСН

Вітаю з Міжнародним днем рідної мови! Нехай слова рідної мови звучать у ваших серцях, надихають на творчість і добро, а кожен день дарує гордість за наше коріння та ідентичність.

Привітання з Міжнародним днем рідної мови / © ТСН

Бажаю, щоб рідна мова завжди була вашим джерелом сили, мудрості і радості. Хай кожне слово, сказане українською, буде кроком до миру, розвитку та єдності нашого народу.

Привітання з Міжнародним днем рідної мови / © ТСН

Нехай у цей день ви відчуєте особливу магію рідної мови — ту, що зберігає пам’ять поколінь і дарує натхнення. Бережімо її, говорімо нею і передаваймо її теплоту всім навколо.

Привітання з Міжнародним днем рідної мови / © ТСН

Вітаю з Міжнародним днем рідної мови! Хай кожне слово рідної мови наповнює ваші думки світлом, серце — теплом, а життя — гармонією. Мова — це наша душа, і її потрібно берегти щодня.