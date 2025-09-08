ТСН у соціальних мережах

Млинці будуть тоненькими, еластичними та не рватимуться: просто додайте цей копійчаний продукт

Завдяки цьому простому та дешевому продукту ваші млинці завжди виходитимуть ідеальними, як у професійних кухарів.

Віра Хмельницька
Як приготувати тоненькі млинці, щоб не рвалися

Як приготувати тоненькі млинці, щоб не рвалися / © www.freepik.com/free-photo

Багато господинь стикаються з тим, що млинці виходять занадто товстими, рвуться під час перевертання або липнуть до сковороди. Та існує простий кулінарний секрет, завдяки якому вони завжди будуть тоненькими, ніжними та водночас еластичними. І головне — цей секрет коштує буквально копійки.

У чому секрет ідеальних млинців

Щоб тісто стало більш еластичним, достатньо додати у нього воду з газом — мінералку. Карбонізація робить структуру тіста пористою та легкою. Завдяки цьому млинці легко розтікаються тонким шаром по сковороді, не прилипають і не рвуться.

Як правильно приготувати тісто на мінералці:

  1. Збийте яйця з дрібкою солі та цукру.

  2. Додайте молоко та трохи борошна, щоб вийшла однорідна маса без грудочок.

  3. Влийте склянку газованої води та ретельно перемішайте.

  4. В самому кінці додайте ложку олії, щоб млинці легко відходили від сковороди.

Такий простий інгредієнт робить млинці одночасно тонкими, пружними й ніжними на смак. Їх зручно загортати з будь-якою начинкою — солодкою чи солоною.

Чому треба додавати газовану воду у тісто на млинці

Газована вода діє так само, як розпушувач: бульбашки вуглекислого газу створюють маленькі порожнини в тісті. Завдяки цьому воно стає легким і пористим. На відміну від соди або дріжджів, мінералка не змінює смаку страви, тому млинці залишаються смачними і стають значно кращими за текстурою.

А щоб млинці були ще еластичнішими, досвідчені господині радять додати чайну ложку крохмалю. Він утримує вологу в тісті й допомагає уникнути пересихання.

