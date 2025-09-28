ТСН у соціальних мережах

Млинці як у бабусі: секрет, забутий часом, який робить їх неймовірно пухкими

Багато господинь скаржаться, що млинці виходять щільними й важкими, навіть якщо рецепт дотримано точно.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як зробити млинці повітряними

Як зробити млинці повітряними / © Pixabay

Таємниця пухких бабусиних млинців ховається в одному простому прийомі, який сьогодні часто забувають.

Йдеться про те, щоб на завершальному етапі приготування тіста додати кип’яток — саме він робить млинці неймовірно ніжними та повітряними.

Гаряча вода робить клейковину в борошні більш еластичною та насичує тісто паром.

Щоб приготувати ідеальні млинці, спершу збивають яйця з цукром і сіллю, потім вливають тепле молоко і поступово додають борошно. Коли тісто стає однорідним, тонкою цівкою вливають стакан окропу, постійно помішуючи.

Цей секрет робить тісто більш рідким і легким. Під час смаження з’являються дрібні бульбашки, які роблять млинці пористими й неймовірно ніжними.

Важливо, щоб окріп додавався саме наприкінці замісу, а не на початку — інакше повітряність буде менш виражена.

Після додавання води тісто варто залишити на 15–20 хвилин, щоб “відпочило” — за цей час клейковина повністю розкриває свої властивості.

Смажити млинці найкраще на добре розігрітій сковороді з тонким шаром олії. Перевертати їх слід обережно, щоб зберегти ніжну текстуру.

Цей спосіб підходить і для солодких, і для несолодких млинців: вони однаково смачні з варенням, сметаною або м’ясною начинкою.

Забутий секрет з окропом повертає справжній смак і текстуру тих самих млинців, які пам’ятаємо з дитинства.

