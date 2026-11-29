Гофроване волосся / © Associated Press

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Зачіска, яку обожнювали попзірки у 2000-х, знову повертається в моду — гофроване волосся з характерними дрібними хвилями та ефектним об’ємом. Після кількох років популярності гладких укладок ця ретрозачіска знову з’явилася на подіумах Тижнів моди. Стилісти пропонують по-новому поглянути на знайомий тренд і додати образам трохи зухвалості та ностальгії.

Чому гофроване волосся — незмінна класика краси з 2000-х, розповіли стилісти виданню Vogue France.

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Тренд на гофроване волосся зародився на хвилі популярності попкультури 2000-х і швидко став однією з найвпізнаваніших зачісок того часу. Його популяризували знамениті співачки Крістіна Агілера, Бейонсе, Брітні Спірс і Джанет Джексон.

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Тоді гофровані пасма були невіддільною частиною яскравої естетики Y2K — із помітним макіяжем, сміливими образами та любов’ю до експериментів із зовнішністю. Така укладка додавала волоссю об’єму, а самому образу — особливого характеру.

Тепер зачіска знову опинилася в центрі уваги модної індустрії. Її помітили на показах останніх Тижнів моди, зокрема у колекціях Christian Siriano в Нью-Йорку та Chloé у Парижі.

Дизайнери представили два різні прочитання знайомого тренду. У Нью-Йорку гофроване волосся мало сміливіший та навіть експериментальний вигляд. Натомість паризькі стилісти зробили ставку на легкість, свободу й богемний настрій.

Залежно від бажаного ефекту можна обирати дрібні або широкі зигзагоподібні хвилі. Гофрування може охоплювати всю довжину волосся або лише окремі пасма. Саме ця різноманітність дозволяє адаптувати ретрозачіску до сучасних тенденцій.

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Чому варто спробувати гофроване волосся

Є кілька причин, чому ця зачіска знову стала актуальною. Насамперед вона дозволяє повернутися до яскравої естетики 2000-х і додати образу модного настрою Y2K. Саме таку укладку свого часу обирали найвідоміші попзірки, а тепер її повернення на подіуми підтверджує, що ретротренди знову диктують правила у світі краси.

Головна перевага гофрованого волосся — виразна текстура та додатковий об’єм. Така зачіска здатна зробити навіть найпростіший образ цікавішим. Навіть якщо одяг і макіяж залишаються мінімалістичними, гофровані пасма стають головним акцентом зовнішності.

До того ж тренд підходить для різних типів волосся — від тонкого до густого. Достатньо підібрати інтенсивність гофрування відповідно до бажаного результату.

Найкраще така укладка розкривається на волоссі середньої довжини та довгих пасмах, адже вони дають більше простору для створення характерних зигзагоподібних хвиль. Однак власницям коротких стрижок також не варто відмовлятися від модного експерименту: достатньо додати гофровану текстуру кільком окремим пасмам.

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