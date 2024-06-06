Модна стрижка 2024 на середнє, тонке волосся: ідеально підходить для тих, хто відрощує волосся

Як виглядає модна стрижка 2024 року для тонкого волосся, що підходить жінкам будь-якого віку.
Серед "звірячих" стрижок, які зараз в тренді, названих на честь тварин, звичайно є і "котяча" стрижка – kitty cut.
Популярності вона набула з багатьох причин.
По-перше, вона підходить жінкам з тонким волоссям, а таких — більшість. А стрижка kitty cut має чудовий вигляд на тонкому волоссі без об'єму внаслідок шарів, які ефектно обрамляють обличчя.
Так само стрижка кітті підходить для власниць важкого та густого волосся — вона надає образу легкості
Для тих, хто відрощує волосся — це один з кращих перехідних варіантів. Цей образ чудово підходить для тих, хто перебуває на етапі відрощування боба.
Завдяки утвореним шарам стрижка підкреслює очі та вилиці, пом'якшує риси — оптимальний варіант для подовженого обличчя, приховує недоліки зовнішності.
Кitty cut підходить як для прямого, так і для кучерявого волосся, стрижку "кішечка" можуть зробити більшість жінок тому стилісти називають її універсальною.
Лише тим, у кого кругле та широке лице, стрижка "кішечка" може ще його більше розширити.
Як виглядає стрижка kitty cut
Це стрижка середньої довжини, що включає безліч шарів. Довжина пасм - до плечей або трохи нижче. Найкоротші повинні займати дві третини найдовших. Стрижку «kitty» можна розглядати як різновид текстурованого подовженого бобу. Така зачіска оптимально виглядає з чубчиком, який спадає на очі.
На відміну від «вовчої стрижки» - кошлатого образу у стилі 1970-х, стрижка «kitty» дещо м’якша, із заокругленими шарами й легкою текстурою замість різких шарів і тупого чубчика. Як "котяча", так і "вовча" стрижки подібні, вони створюють об'єм волосся, на відміну від рівних стрижок.
Догляд за стрижкою
Стрижка адаптується до різної текстури, а це означає, що вона потребує мінімального укладання і не потребує особливого догляду. Щоб зберігати форму стрижки відвідувати майстра потрібно не рідше одного разу на два-три місяці.
Можна укладати волосся за допомогою спеціальних засобів, в можна відмовитись від нього — просто висушити волосся природним шляхом, скуйовджуючи пасма біля коріння.
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