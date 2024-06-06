Модна стрижка 2024 на середнє, тонке волосся: ідеально підходить для тих, хто відрощує волосся

Як виглядає модна стрижка 2024 року для тонкого волосся, що підходить жінкам будь-якого віку.

Серед "звірячих" стрижок, які зараз в тренді, названих на честь тварин, звичайно є і "котяча" стрижка – kitty cut.

Популярності вона набула з багатьох причин.

По-перше, вона підходить жінкам з тонким волоссям, а таких — більшість. А стрижка kitty cut має чудовий вигляд на тонкому волоссі без об'єму внаслідок шарів, які ефектно обрамляють обличчя.

Так само стрижка кітті підходить для власниць важкого та густого волосся — вона надає образу легкості

Для тих, хто відрощує волосся — це один з кращих перехідних варіантів. Цей образ чудово підходить для тих, хто перебуває на етапі відрощування боба.

Завдяки утвореним шарам стрижка підкреслює очі та вилиці, пом'якшує риси — оптимальний варіант для подовженого обличчя, приховує недоліки зовнішності.

Кitty cut підходить як для прямого, так і для кучерявого волосся, стрижку "кішечка" можуть зробити більшість жінок тому стилісти називають її універсальною.

"Котяча" стрижка

Лише тим, у кого кругле та широке лице, стрижка "кішечка" може ще його більше розширити.

"Котяча" стрижка для круглого обличчя

Як виглядає стрижка kitty cut

Це стрижка середньої довжини, що включає безліч шарів. Довжина пасм - до плечей або трохи нижче. Найкоротші повинні займати дві третини найдовших. Стрижку «kitty» можна розглядати як різновид текстурованого подовженого бобу. Така зачіска оптимально виглядає з чубчиком, який спадає на очі.

На відміну від «вовчої стрижки» - кошлатого образу у стилі 1970-х, стрижка «kitty» дещо м’якша, із заокругленими шарами й легкою текстурою замість різких шарів і тупого чубчика. Як "котяча", так і "вовча" стрижки подібні, вони створюють об'єм волосся, на відміну від рівних стрижок.

Стрижка kitty cut

Догляд за стрижкою

Стрижка адаптується до різної текстури, а це означає, що вона потребує мінімального укладання і не потребує особливого догляду. Щоб зберігати форму стрижки відвідувати майстра потрібно не рідше одного разу на два-три місяці.

Можна укладати волосся за допомогою спеціальних засобів, в можна відмовитись від нього — просто висушити волосся природним шляхом, скуйовджуючи пасма біля коріння.

Читайте також: