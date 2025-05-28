Модне взуття: 5 пар взуття, які, на думку Андре Тана, стануть головними трендами цього літа

Модне взуття

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Відомий український дизайнер Андре Тан поділився своїм баченням наймоднішого взуття літнього сезону 2025. Експерт моди назвав п’ять ключових пар, які, на його думку, стануть незамінною «капсулою» для створення стильних та актуальних образів протягом усього літа.

Елегантне повернення мюлі

«Відкриті пʼяти, витончені форми, шкіра або сатин — мюлі повертаються в гардероб як ознака спокійної елегантності», — підкреслив Андре Тан. Дизайнер рекомендує поєднувати їх як з діловими костюмами, додаючи образу вишуканості, так і з легкими романтичними сукнями, підкреслюючи жіночність. Особливу увагу цього літа варто звернути на мюлі на невисоких підборах («kitten-heels») та мінімалістичні моделі, які зараз знаходяться на піку популярності.

Мюлі

2. В’єтнамки виходять на міські вулиці

За словами Андре Тана, цього літа в’єтнамки перестають бути виключно пляжним взуттям. «Шкіряні моделі на пласкій або платформенній підошві — частина міських образів у стилі 90-х», — зазначає він. Стилізувати цей вид взуття досить просто: дизайнер радить комбінувати їх з лляними штанами, довгими спідницями та універсальним денімом, створюючи розслаблені та водночас стильні луки.

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3. Актуальні варіації балеток

Класичні балетки знову в тренді, але цього разу з цікавими оновленнями. Андре Тан виділяє кілька актуальних моделей: з загостреним носом, на мініатюрних підборах та з різноманітними ремінцями. «Вони гармонійно поєднуються з шортами-бермудами, сукнями бебі-долл і легкими сарафанами. Головне — баланс ніжності та актуальності», — наголошує модельєр, підкреслюючи важливість поєднання жіночності з сучасними тенденціями.

Балетки

4. Оригінальний погляд на лофери

Андре Тан пропонує не боятися експериментувати зі стилізацією лоферів. «Спробуйте стилізувати їх шкарпетками або ж просто взувайте на босу ногу», — радить він. Серед актуальних характеристик цього взуття дизайнер виділяє широку підошву, металеву фурнітуру та різноманітні кольорові варіації. Лофери стануть чудовим доповненням як до маскулінних, так і до фемінних образів, додаючи їм особливого шарму.

Лофери

5. Повернення автентичних ретро-кедів

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Зручні та практичні ретро-кеди знову на піку популярності. Андре Тан вважає, що вони ідеально підійдуть до різноманітного одягу: від деніму та шортів до суконь та жакетів оверсайз. «Кеди з потертої шкіри або тканини, з простим логотипом або взагалі без нього. Це повернення до автентичності й функціональності», — підсумував дизайнер, наголошуючи на цінності комфорту та лаконічності в сучасному гардеробі.

Отже, за порадами Андре Тана, маючи в своєму арсеналі ці п’ять пар взуття, кожна модниця зможе легко створювати стильні та актуальні образи для будь-якої літньої ситуації.