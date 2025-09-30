Модні дров’яні печі для дому можуть нашкодити легеням, як і куріння

Дров’яна печ / © iStock

Реклама

Використання дров’яних печей у будинках може завдавати легеням такої ж шкоди, як і куріння, попереджають дослідники. Нове дослідження показало, що люди, які користуються домашніми дров’яними печами, втрачають об’єм легенів швидше, ніж ті, хто їх не використовує, навіть якщо вони в цілому здоровіші, багатші та рідше курять.

Про це пише Daily Mail.

Дослідження було представлено на Конгресі Європейського респіраторного товариства в Амстердамі. Вчені проаналізували дані Англійського продовжувального дослідження старіння (English Longitudinal Study of Ageing), що відстежує здоров’я тисяч людей протягом багатьох років.

Реклама

У ході дослідження вивчали повторні тести функції легень протягом восьми років, зокрема показник FEV1 — об’єм повітря, який людина може видихнути з максимальною силою за першу секунду вдиху. Низькі значення FEV1 пов’язані з високим ризиком респіраторних захворювань, інвалідності та передчасної смерті.

Доктор Лаура Горсфолл, провідна наукова співробітниця University College London, зазначила: «Наше дослідження показує, що високі рівні дрібнодисперсних частинок від печей ушкоджують дихальні тканини, викликаючи запалення так само, як тютюновий дим».

Вона додала, що спалювання дров у домашніх умовах виділяє шкідливі забруднювачі повітря як у приміщенні, так і назовні, включно з відомими канцерогенами. «Незважаючи на це, забруднення повітря від цього джерела майже подвоїлося у Великій Британії з 2009 року через зростання кількості встановлених дров’яних печей», — наголосила Горсфолл.

За даними University College London, частка домогосподарств у Великій Британії з дров’яними печами зросла з 9,4% у 2022 році до 10,3% у 2024 році. Домашнє спалювання твердого палива — переважно дров та вугілля — зараз виробляє п’яту частину найнебезпечнішого дрібнодисперсного забруднення PM2.5 у країні, що в п’ять разів перевищує обсяг забруднення від автомобільних вихлопів.

Реклама

Дослідження в інших країнах, де дров’яний дим широко використовується для приготування їжі та обігріву, вже показало зв’язок з астмою, хронічними обструктивними захворюваннями легень (ХОЗЛ) та раком легень. Це перше масштабне дослідження у багатій країні, яке показало подібні ефекти.

Професор Ане Йоханнессен, голова експертної групи Європейського респіраторного товариства з епідеміології та довкілля, наголосила: «Використання дров’яних печей у європейських будинках може мати аналогічні шкідливі ефекти та повинно розглядатися як потенційний екологічний фактор ризику для респіраторного здоров’я, особливо у пацієнтів із незрозумілим зниженням функції легень або хронічними респіраторними симптомами».

Фахівці застерігають, що особливо вразливими є діти, чиї легені ще формуються, та люди похилого віку, які можуть мати вже знижені дихальні показники.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що які дрова купити на зиму та розповідали про найкращих сортів деревини для печей і камінів.