Модні фарбування волосся 2025: які кольори будуть в тренді (фото)

Тенденція цього року для волосся - сміливий вибір і відчуття природної краси. У моді будуть популярні раніше кольори у фарбуванні волосся й відтінки. Як от - м’яке омбре та барбі-блонд.

Про топ-5 трендів кольору волосся 2025 розповіли стилісти та перукарі виданню Natulique.

Барбі-блонд

2025-го експерти відходять від крижаних платинових тонів і обирають тепліші відтінки - такі як масляний блонд, бежевий блонд, медовий блонд і полуничний блонд. Яскравий блонд також є універсальним варіантом, який досягається завдяки тонко плетеним відблискам для природного вигляду.

Топ-5 трендів кольору волосся 2025. Фото з Instagram.

Динамічна брюнетка

Цього року будуть популярними насичені темні кольори. Модний відтінок - темно-шоколадний з карамельними тонами. До списку трендів повертається відтінок червоне дерево. Техніки змішування темних кольорів з іншими відтінками - такими як кремовий блонд, також набувають популярності.

Топ-5 трендів кольору волосся 2025. Фото з Instagram.

Імбирна спеція

Пряний імбирний колір стане одним із найпопулярніших трендів у кольорах волосся 2025-го. Особливо гарно він підійде для дівчат, які мають темні тони шкіри. Універсальність цього кольору дозволяє йому більше схилятися до рудого чи навіть червоного - залежно від бажаного вигляду.

Топ-5 трендів кольору волосся 2025. Фото з Instagram.

Природні тони

У тренді - брудний блонд. Цей відтінок допоможе наблизитися білявкам до природного кольору волосся. Модним буде також брудне русяве волосся. Цей відтінок не потребує особливого догляду, ідеально підходить для клієнтів, які не хочуть кожні 2-3 місяці робити корекцію волосся.

Топ-5 трендів кольору волосся 2025. Фото з Instagram.

Омбре

Техніка фарбування волосся підійде для тих, хто хоче експериментувати з м’якими пастельними тонами. Ці напівстійкі відтінки пропонують універсальний і креативний спосіб охопити останні тенденції кольорів волосся, створюючи витончений образ.

Топ-5 трендів кольору волосся 2025. Фото з Instagram.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно доглядати за волоссям взимку.

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